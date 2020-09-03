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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске 30 журналистов попросили главу МВД объяснить задержания коллег

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Около 30 журналистов собрались у главного здания МВД Белоруссии в Минске с просьбой объяснить задержания своих коллег, сообщает Tut.by.

Они попросили министра внутренних дел республики Юрия Караева о встрече, однако тот к ним не вышел. Сотрудники МВД попросили журналистов записаться на прием, чтобы обжаловать задержания. Как отмечает издание, те в ответ пообещали так и сделать. Милиционеры попросили журналистов уйти.

Генеральный директор Tut.by Людмила Чекина отметила, что у милиции нет оснований для удержания журналистов в Центре изоляции правонарушителей, расположенном на улице Окрестина. В Минске ранее были задержаны журналисты Tut.by Надежда Калинина и Алексей Судников, а также Святослав Зоркий, Никита Недоверков и Мария Элешевич из «Комсомольской правды» в Белоруссии и Андрей Шавлюго из БелаПАН, освещавшие несанкционированную акцию. Они находятся в изоляторе на Окрестина, получившем известность во время протестов из-за жалоб на насилие со стороны силовиков.

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Журналистов обвиняют по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Им грозит штраф или административный арест.

Милиционеры задержали фотокорреспондента Tut.by Дмитрия Брушко, снимавшего акцию журналистов у МВД. Позднее его коллеги пришли к Октябрьскому РУВД, где находится Брушко. Заместитель начальника милиции общественной безопасности РУВД Виталий Ярош пообещал отпустить его в течение получаса.

«Свободу журналистам!» — скандировали также протестующие на площади Независимости.

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В первые дни протестов в Белоруссии задержали несколько десятков журналистов, в том числе российских. Это журналист Meduza, бывший корреспондент РБК Максим Солопов, корреспондент Znak.com Никита Телиженко, корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев. Некоторые журналисты сообщили об избиении. Всего с начала протестных акций были задержаны около 70 работников СМИ, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

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9 августа, после президентских выборов, в стране вспыхнули массовые протесты. Люди недовольны переизбранием действующего президента Александра Лукашенко, находящегося у власти уже более 25 лет, и требуют проведения новых выборов. Первые дни протестов сопровождались жестокими столкновениями протестующих с силовиками.

Теги: Белоруссия, протесты, журналисты
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