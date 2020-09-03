В Минске 30 журналистов попросили главу МВД объяснить задержания коллег

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Около 30 журналистов собрались у главного здания МВД Белоруссии в Минске с просьбой объяснить задержания своих коллег, сообщает Tut.by.

Они попросили министра внутренних дел республики Юрия Караева о встрече, однако тот к ним не вышел. Сотрудники МВД попросили журналистов записаться на прием, чтобы обжаловать задержания. Как отмечает издание, те в ответ пообещали так и сделать. Милиционеры попросили журналистов уйти.

Генеральный директор Tut.by Людмила Чекина отметила, что у милиции нет оснований для удержания журналистов в Центре изоляции правонарушителей, расположенном на улице Окрестина. В Минске ранее были задержаны журналисты Tut.by Надежда Калинина и Алексей Судников, а также Святослав Зоркий, Никита Недоверков и Мария Элешевич из «Комсомольской правды» в Белоруссии и Андрей Шавлюго из БелаПАН, освещавшие несанкционированную акцию. Они находятся в изоляторе на Окрестина, получившем известность во время протестов из-за жалоб на насилие со стороны силовиков.

Журналистов обвиняют по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Им грозит штраф или административный арест.