Глава Минобороны Белоруссии приедет в Москву 4 сентября
Министр обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Хренин приедет в Москву 4 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства республики.
По данным министерства, он намерен принять участие в заседании глав военных ведомств стан СНГ, членов Шанхайской организации сотрудничества и Организации договора о коллективной безопасности.
«Участие министра обороны Республики Беларусь в указанном мероприятии <…> будет способствовать дальнейшему поэтапному развитию военного сотрудничества с учетом национальных интересов и приоритетов», — говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что Хренин выступит с докладом о международной и региональной безопасности и обсудит дальнейшее укрепление военного сотрудничества с дружественными странами.