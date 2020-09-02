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Глава Минобороны Белоруссии приедет в Москву 4 сентября

Виктор Хренин
Виктор Хренин (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Министр обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Хренин приедет в Москву 4 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства республики.

По данным министерства, он намерен принять участие в заседании глав военных ведомств стан СНГ, членов Шанхайской организации сотрудничества и Организации договора о коллективной безопасности.

«Участие министра обороны Республики Беларусь в указанном мероприятии <…> будет способствовать дальнейшему поэтапному развитию военного сотрудничества с учетом национальных интересов и приоритетов», — говорится в сообщении.

Путин и Лукашенко согласились встретиться в Москве «в ближайшие недели»
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Александр Лукашенко и Владимир Путин (слева)

В ведомстве также добавили, что Хренин выступит с докладом о международной и региональной безопасности и обсудит дальнейшее укрепление военного сотрудничества с дружественными странами.

Ранее президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора 30 августа договорились, что встретятся в Москве в ближайшее время.

Кроме того, глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что премьер-министр России Михаил Мишустин намерен посетить Минск 3 сентября. Цель визита премьера в Белоруссию он не уточнил.

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Теги: Белоруссия, СНГ
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