Глава Минобороны Белоруссии приедет в Москву 4 сентября

Ранее президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора 30 августа договорились, что встретятся в Москве в ближайшее время.

Кроме того, глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что премьер-министр России Михаил Мишустин намерен посетить Минск 3 сентября. Цель визита премьера в Белоруссию он не уточнил.