Премьер Белоруссии испытает на себе российскую вакцину от COVID-19

Роман Головченко (Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС)

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко решил испытать на себе российскую вакцину от коронавируса. Об этом, как передает БелТА, стало известно на переговорах президента Белоруссии Александра Лукашенко с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Я рад, что Роман Александрович Головченко принял решение сегодня сделать вакцинирование. Уверен, что все будет хорошо», — сообщил Мишустин.

Видео: Пул Первого/Telegram

Video

24 августа президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились испытать российскую вакцину от коронавируса на белорусах. Граждане Белоруссии в добровольном порядке примут участие в третьей фазе испытаний препарата.

Как сообщил Минздрав, пострегистрационный этап клинических исследований вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции планируется завершить до конца 2022 года.