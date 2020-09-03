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Пандемия коронавируса ,  
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Премьер Белоруссии испытает на себе российскую вакцину от COVID-19

Роман Головченко
Роман Головченко (Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС)

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко решил испытать на себе российскую вакцину от коронавируса. Об этом, как передает БелТА, стало известно на переговорах президента Белоруссии Александра Лукашенко с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Я рад, что Роман Александрович Головченко принял решение сегодня сделать вакцинирование. Уверен, что все будет хорошо», — сообщил Мишустин.

Видео: Пул Первого/Telegram
Видео: Пул Первого/Telegram
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24 августа президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились испытать российскую вакцину от коронавируса на белорусах. Граждане Белоруссии в добровольном порядке примут участие в третьей фазе испытаний препарата.

Как сообщил Минздрав, пострегистрационный этап клинических исследований вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции планируется завершить до конца 2022 года.

Путин сообщил о появлении антител у его дочери после вакцинации
Политика
<p>Владимир Путин</p>

О регистрации первой российской вакцины от коронавируса, получившей торговое название «Спутник V», российский президент сообщил 11 августа. Препарат разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: вакцина, Белоруссия, коронавирус
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