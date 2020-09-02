В Малом театре назвали причину смерти Клюева

Народный артист России Борис Клюев скончался на 77-м году жизни из-за рака легких. Об этом сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова, передает «РИА Новости».

«Борис Владимирович, к сожалению, умер после болезни», — подтвердили РБК в пресс-службе театра.

В 2018 году медики нашли у актера болезнь легких. Тогда директор Клюева Елена Галанова сообщила РБК, что ему не нужна была госпитализация и что «актер жив и здоров». Артист продолжил преподавать в Щепкинском училище и заведовал кафедрой актерского мастерства до последнего дня.

Клюев стал известен благодаря своим ролям и в кино, и в театре. Актер исполнил роль графа Рошфора в картине «Д’Артаньян и три мушкетера», роль Майкрофта Холмса в серии фильмов о Шерлоке Холмсе и роль Николая Петровича Воронина в ситкоме «Воронины».

