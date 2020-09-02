В Малом театре назвали дату похорон актера Бориса Клюева

Борис Клюев (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым, скончавшемся на 77-м году жизни, пройдет 4 сентября в 11:00 в Малом театре. Об этом РБК сообщила директор театра Тамара Михайлова.

Она добавила, что похороны артиста состоятся на Троекуровском кладбище.

О смерти Бориса Клюева стало известно вечером 1 сентября. Актер скончался после продолжительной болезни рака легких, отмечали в пресс-службе театра. Заболевание у артиста диагностировали в 2018 году, однако Клюев продолжил преподавать актерское мастерство в Щепкинском училище.

Борис Клюев родился 13 июля 1944 года, с 1969 года работал в Малом театре. Известность артисту принесли роли графа Рошфора в картине «Д’Артаньян и три мушкетера», Майкрофта Холмса, брата знаменитого сыщика, в серии отечественных фильмов о Шерлоке Холмсе, а также Николая Петровича в ситкоме «Воронины».