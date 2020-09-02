Новак допустил восстановление спроса на нефть в 2021 году

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Спрос на нефть может выйти на докризисный уровень к 2021 году. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак в ходе совещания с правительством Ханты-Мансийского автономного округа, передает ТАСС.

«Спрос восстановился до уровня 90% от того, что был до кризиса. По некоторым оценкам, спрос восстановится в 2021 году, есть разные оценки — либо в первом полугодии, либо во втором», — сказал он. По словам министра, это будет зависеть от темпов восстановления мировой экономики и снятия ограничительных мер из-за пандемии.

По его мнению, значительное влияние на стабилизацию рынка оказала сделка ОПЕК+. Новак считает, что без нее цены на нефть были бы вдвое ниже, чем сейчас, — $10–20 вместо $45. Глава ведомства уверен, что прошедшей весной сокращение добычи нефти в России все равно бы произошло, однако без сделки его невозможно было бы контролировать.