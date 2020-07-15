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Страны ОПЕК+ увеличат добычу на 2 млн барр. в сутки

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Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Участники совещания министерского мониторингового комитета, в который входят представители стран — участниц соглашения ОПЕК+, согласовали смягчение с 1 августа ограничений на добычу нефти, сообщает Bloomberg. В соответствии с ранее утвержденным планом с 1 августа совокупный объем добычи странами ОПЕК+ увеличится на 2 млн барр. в сутки: добывавшийся до введения ограничений объем будет сокращен уже не на 9,7 млн, а только на 7,7 млн барр. в сутки.

Глава Минэнерго России Александр Новак пояснил, что переход ко второму этапу сделки ОПЕК+ со смягчением ранее введенных ограничений соответствует актуальным рыночным тенденциям.

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«Максимальные трудности, связанные с падением мирового спроса, уже позади. <...> Сейчас явно наметились признаки улучшения ситуации, уверенными темпами восстанавливаются число авиаперевозок и объем продаж автомобильного топлива», — заявил Новак.

Сделка участников ОПЕК и стран, не входящих в картель, была заключена 12 апреля. Соглашение вступило в силу с 1 мая, оно предполагало, что в мае-июне участники сократят добычу на 9,7 млн барр. в сутки, с июля объемы начнут постепенно наращивать, сначала на 7,7 млн барр. в сутки, а с января 2021 года по апрель 2022 года — на 5,8 млн барр. в сутки. Но в начале июня участники сделки изменили условия и согласились продлить действующую договоренность до конца июля.

Теги: Александр Новак, ОПЕК+, добыча нефти
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