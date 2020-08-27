Посольство проверит данные о задержании российских журналистов в Минске

Среди задержанных — журналисты TUT.by, «Наша Нiва», БелаПАН, «Белсат», «Радио Свобода», Reuters, AP, ВВС.
Кроме них задержаны корреспонденты российских изданий — Сергей Бобылев (ТАСС), Евгений Одиноков («РИА Новости»), Павел Мартинчик («Комсомольская правда»).
В МВД Белоруссии при этом сообщили, что журналистов зарегистрированных СМИ и аккредитованных МИД иностранных корреспондентов доставили в РУВД для проверки документов. «Сегодня журналисты доставлены (не задержаны!) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности», — говорилось в сообщении ведомства. Там пообещали в скором времени выпустить журналистов.
Акции протеста в Белоруссии продолжаются третью неделю. Они начались вечером 9 августа, после завершения выборов президента. ЦИК объявила о победе действующего главы республики Александра Лукашенко, который набрал 80% голосов. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская получила 10%. В ее штабе итоги голосования не признают и считают, что Тихановская получила поддержку 80% избирателей.