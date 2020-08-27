Посольство проверит данные о задержании российских журналистов в Минске

Видео: motolkohelp / Telegram

Video

Российское посольство начало проверку появившихся в СМИ сообщений о задержании журналистов, в том числе из России, на митинге в Минске. Об этом РБК сообщил представитель российского дипведомства в Белоруссии.

«Сотрудники посольства проверяют появившуюся в СМИ информацию», — сказал он.

Как сообщает TUT.by, на площади Свободы в Минске задержали около 20 журналистов, собравшихся освещать проходящую там акцию протеста.