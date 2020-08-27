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Протесты в Белоруссии ,  
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Посольство проверит данные о задержании российских журналистов в Минске

Видео: motolkohelp / Telegram
Видео: motolkohelp / Telegram
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Российское посольство начало проверку появившихся в СМИ сообщений о задержании журналистов, в том числе из России, на митинге в Минске. Об этом РБК сообщил представитель российского дипведомства в Белоруссии.

«Сотрудники посольства проверяют появившуюся в СМИ информацию», — сказал он.

В Минске задержали около 20 освещавших протесты журналистов
Общество
Задержание журналистов&nbsp;на площади Свободы в Минске

Как сообщает TUT.by, на площади Свободы в Минске задержали около 20 журналистов, собравшихся освещать проходящую там акцию протеста.

Среди задержанных — журналисты TUT.by, «Наша Нiва», БелаПАН, «Белсат», «Радио Свобода», Reuters, AP, ВВС.

Кроме них задержаны корреспонденты российских изданий — Сергей Бобылев (ТАСС), Евгений Одиноков («РИА Новости»), Павел Мартинчик («Комсомольская правда»).

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В МВД Белоруссии при этом сообщили, что журналистов зарегистрированных СМИ и аккредитованных МИД иностранных корреспондентов доставили в РУВД для проверки документов. «Сегодня журналисты доставлены (не задержаны!) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности», — говорилось в сообщении ведомства. Там пообещали в скором времени выпустить журналистов.

Многотысячный марш протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Акции протеста в Белоруссии продолжаются третью неделю. Они начались вечером 9 августа, после завершения выборов президента. ЦИК объявила о победе действующего главы республики Александра Лукашенко, который набрал 80% голосов. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская получила 10%. В ее штабе итоги голосования не признают и считают, что Тихановская получила поддержку 80% избирателей.

Теги: журналисты, задержание, Минск, протесты, новости
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