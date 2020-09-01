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Протесты в Белоруссии ,  
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МИД оценил сообщения о возможных санкциях США из-за Белоруссии

Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: МИД России / Global Look Press)

Москва уважает право жителей Белоруссии самостоятельно разобраться в происходящем в их стране, в отличие от США, которые бесцеремонно вмешиваются в чужие дела. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

«Американцы должны не предупреждения делать кому бы то ни было, а озаботиться тем, чтобы дать возможность белорусам выйти из этой ситуации так, как они считают нужным сами», — указал он.

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По его словам, Вашингтон не первый раз «самым бесцеремонным и грубым образом» вмешивается в дела чужих государств.

Таким образом Рябков прокомментировал публикацию Reuters. Агентство сообщило со ссылкой на источник в американском Госдепе, что, если Москва решит силой повлиять на обстановку в республике, США могут ввести против России новые санкции. По словам собеседника Reuters, американский замгоссекретаря Стивен Биган уже предупредил об этом министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко в России создали резерв силовиков, которых могут направить в республику. Однако, как отмечал российский лидер, пока в этом нет необходимости. Он заявил, что их задействуют, только если «экстремистские элементы» начнут «переходить границы»: поджигать дома, машины и банки, захватывать административные здания.

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Теги: МИД, США, санкции, Белоруссия, протесты
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