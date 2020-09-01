МИД оценил сообщения о возможных санкциях США из-за Белоруссии

Сергей Рябков (Фото: МИД России / Global Look Press)

Москва уважает право жителей Белоруссии самостоятельно разобраться в происходящем в их стране, в отличие от США, которые бесцеремонно вмешиваются в чужие дела. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

«Американцы должны не предупреждения делать кому бы то ни было, а озаботиться тем, чтобы дать возможность белорусам выйти из этой ситуации так, как они считают нужным сами», — указал он.

По его словам, Вашингтон не первый раз «самым бесцеремонным и грубым образом» вмешивается в дела чужих государств.

Таким образом Рябков прокомментировал публикацию Reuters. Агентство сообщило со ссылкой на источник в американском Госдепе, что, если Москва решит силой повлиять на обстановку в республике, США могут ввести против России новые санкции. По словам собеседника Reuters, американский замгоссекретаря Стивен Биган уже предупредил об этом министра иностранных дел России Сергея Лаврова.