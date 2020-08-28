Попова заявила о формировании иммунитета к COVID у бессимптомных больных

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, чтоиммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, у которых не было клинических проявлений болезни. Об этом, как передает Интерфакс, она рассказала на заседании совета ректоров медицинских вузов России.

«Иммунитет формируется у тех, у кого не было клинических проявлений. В первую очередь, у детей. До 40% детей до 18 лет имеют иммунитет постинфекционный», — сказала она. По словам Поповой, иммунитет имели также до 30% людей старше 60 лет, которые не имели клинических проявлений и не регистрировались как заболевшие.

«Но, вместе с тем, при значительной дозе полученного инфекта развивается клиническая картина, и ученые наши сегодня говорят о том, что при малых дозах развивается иммунный ответ», — добавила Попова.

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