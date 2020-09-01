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Дания вызвала посла России из-за данных о нарушении границы истребителями

Владимир Барбин
Владимир Барбин (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Министр иностранных дел Королевства Дании Йеппе Кофод вызвал посла Российской Федерации Владимира Барбина на встречу в связи с нарушением российскими военными самолетами воздушного пространства Дании над островом Борнхоль 28 августа. Об этом сообщается на официальном сайте МИДа королевства.

«Я серьезно отношусь к недопустимому нарушению Россией воздушного пространства Дании. Абсолютно важно, чтобы все, в том числе Россия, придерживались основных правил игры и международных принципов», — сообщил Кофод.

Ранее в Минобороны заявили, что российский самолет не нарушал границы Дании. Заявление было сделано в ответ на обвинение стран НАТО в нарушении воздушного пространства Дании при перехвате российскими Су-27 американского бомбардировщика В-52 близ острова Борнхоль.

Появилось видео перехвата американского бомбардировщика
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В последнее время участились эпизоды с перехватом самолетов над Балтикой. Накануне российские Су-27 перехватили три стратегических бомбардировщика США В-52Н. Три Су-27 сопровождали их, пока бомбардировщики не изменили курс и не удалились от российской границы. При этом в Минобороны отметили, что самолеты не нарушили государственную границу России. А также сегодня Минобороны сообщило о перехвате над нейтральными водами Баренцева моря самолетов ВВС Норвегии. 

Теги: Дания, ВКС РФ, Су-27, перехват самолетов
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