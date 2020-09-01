Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

Российский истребитель Су-27 не нарушал границы Дании. Об этом заявили в Минобороны России в ответ на обвинения НАТО, сообщает ТАСС.

В военном ведомстве отметили, что полет Су-27 проходил над нейтральными водами Балтийского моря и границу королевства не нарушал.

31 августа командование ВВС НАТО сообщило, что российский истребитель перехватил американский бомбардировщик B52 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Американский самолет летел в сторону датского острова Борнхольм. Су-27, вылетевший из Калининграда, следуя за B52, вошел в воздушное пространство Дании.

Бомбардировщик B52 принимал участие в учениях Allied Sky, в ходе которых шесть самолетов облетели все 30 стран — членов альянса за один день в сопровождении около 80 истребителей государств НАТО.