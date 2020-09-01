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Суд в Москве отказался пустить дочь Захарченко в изъятую квартиру

Дмитрий Захарченко
Дмитрий Захарченко (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Замоскворецкий районный суд Москвы отказался разрешить 12-летней дочери осужденного за коррупцию экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко вернуться в московскую квартиру, которую суд ранее обратил в собственность государства. Это следует из решения суда, доступного на официальном портале судов Москвы.

Мать девочки Марина Семынина пыталась через суд признать незаконными действия Росимущества, которое ранее аннулировало их пропуска на вход в дом, поменяло замки в квартире и опечатало жилье.

«Отказать Семыниной Марине Александровне, также действующей в интересах несовершеннолетней, <...> в удовлетворении требований к Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в г. Москве», — постановил суд.

Решение может быть в течение месяца обжаловано в Московском городском суде.

Суд арестовал квартиры гражданской жены и дочери полковника Захарченко
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В решении по делу указано, что речь идет о квартире в Якиманском переулке, которая находится в ЖК под управлением компании «Имперский дом».

Как отмечается в документе, Никулинский суд Москвы в декабре 2017 года лишил Семынину с дочерью права собственности на это жилье, оно передано в собственность государству. Семынина и дочь Захарченко остаются зарегистрированными в квартире.

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В августе 2019 года Росимущество потребовало у управляющей компании аннулировать их пропуска на вход в дом и на транспортные средства. В январе 2020-го в квартире провели обыск, при котором взломали дверные замки, после чего помещение опечатали. Как отмечается в решении, Росимущество выполняло действия, направленные на прекращение проживания истцов в квартире после ее обращения в собственность государства.

«Между истцами и Российской Федерацией не заключено каких-либо договоров о праве пользования истцами жилым помещением; оснований для законного проживания истцов в жилом помещении суду не названо», — указывается в решении.

В пресс-службе Замоскворецкого суда РБК заявили, что в инстанции есть дело по иску территориального управления Росимущества к Семыниной и дочери Захарченко.

Осужденный экс-полковник МВД Захарченко назвал способ борьбы с коррупцией
Общество
Дмитрий Захарченко<br /> &nbsp;

«Сущность искового заявления — о выселении из жилого помещения. Очередное судебное заседание по данному делу назначено на 8 сентября. Решение по данному делу судом еще не выносилось. Также по данному делу с Семыниной Мариной Александровной в интересах несовершеннолетней заявлено встречное исковое требование к территориальному управлению Росимущества в городе Москве. Основание данного иска — о сохранении права пользования жилым помещением», — заявили РБК в пресс-службе Замоскворецкого суда.

Имущество семьи Захарченко и его бывших жен, в том числе квартира в Якиманском переулке, в 2017 году по суду было обращено в доход государства. Дочь Семыниной, потеряв право собственности на московское жилье, как писал «Коммерсантъ», сохранила право на его использование.

Адвокат Семыниной Валерия Туникова говорила изданию, что ее подзащитной с дочкой больше негде жить в Москве. «Требования о выселении несовершеннолетней априори не соответствуют нормам действующего законодательства, <...> так как эта квартира является для матери и ребенка единственным пригодным для проживания жилым помещением», — указала она. Она также говорила, что Семынина с дочерью находятся за границей. Осенью 2018 года сообщалось, что Семынина с дочерью уехали в США.  

Экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение во взяточничестве
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<p>Дмитрий Захарченко&nbsp;</p>

Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Сначала его обвинили в получении взятки в размере 7 млн руб. от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого. На момент задержания Захарченко работал врио руководителя управления «Т» (контролирует топливно-энергетический комплекс) Главного управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией (ГУЭБиПК) МВД.

При обысках у Захарченко и его близких нашли наличные на 8,5 млрд руб., что вызвало широкий общественный резонанс. В итоге суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии, затем сократив срок на полгода. Его лишили звания и всех госнаград.

Теги: новости, суд, Дмитрий Захарченко
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