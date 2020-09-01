Суд в Москве отказался пустить дочь Захарченко в изъятую квартиру

В решении по делу указано, что речь идет о квартире в Якиманском переулке, которая находится в ЖК под управлением компании «Имперский дом».

Как отмечается в документе, Никулинский суд Москвы в декабре 2017 года лишил Семынину с дочерью права собственности на это жилье, оно передано в собственность государству. Семынина и дочь Захарченко остаются зарегистрированными в квартире.

В августе 2019 года Росимущество потребовало у управляющей компании аннулировать их пропуска на вход в дом и на транспортные средства. В январе 2020-го в квартире провели обыск, при котором взломали дверные замки, после чего помещение опечатали. Как отмечается в решении, Росимущество выполняло действия, направленные на прекращение проживания истцов в квартире после ее обращения в собственность государства.

«Между истцами и Российской Федерацией не заключено каких-либо договоров о праве пользования истцами жилым помещением; оснований для законного проживания истцов в жилом помещении суду не названо», — указывается в решении.

В пресс-службе Замоскворецкого суда РБК заявили, что в инстанции есть дело по иску территориального управления Росимущества к Семыниной и дочери Захарченко.

«Сущность искового заявления — о выселении из жилого помещения. Очередное судебное заседание по данному делу назначено на 8 сентября. Решение по данному делу судом еще не выносилось. Также по данному делу с Семыниной Мариной Александровной в интересах несовершеннолетней заявлено встречное исковое требование к территориальному управлению Росимущества в городе Москве. Основание данного иска — о сохранении права пользования жилым помещением», — заявили РБК в пресс-службе Замоскворецкого суда.

Имущество семьи Захарченко и его бывших жен, в том числе квартира в Якиманском переулке, в 2017 году по суду было обращено в доход государства. Дочь Семыниной, потеряв право собственности на московское жилье, как писал «Коммерсантъ», сохранила право на его использование.

Адвокат Семыниной Валерия Туникова говорила изданию, что ее подзащитной с дочкой больше негде жить в Москве. «Требования о выселении несовершеннолетней априори не соответствуют нормам действующего законодательства, <...> так как эта квартира является для матери и ребенка единственным пригодным для проживания жилым помещением», — указала она. Она также говорила, что Семынина с дочерью находятся за границей. Осенью 2018 года сообщалось, что Семынина с дочерью уехали в США.

Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Сначала его обвинили в получении взятки в размере 7 млн руб. от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого. На момент задержания Захарченко работал врио руководителя управления «Т» (контролирует топливно-энергетический комплекс) Главного управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией (ГУЭБиПК) МВД.

При обысках у Захарченко и его близких нашли наличные на 8,5 млрд руб., что вызвало широкий общественный резонанс. В итоге суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии, затем сократив срок на полгода. Его лишили звания и всех госнаград.