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Гражданская жена полковника Захарченко уехала из России
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Гражданская жена полковника Захарченко уехала из России
Общество, 12:50
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Гражданская жена полковника Захарченко уехала из России
Гражданская жена обвиняемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко покинула Россию. Марина Семынина посчитала, что ей безопаснее находиться в США, сообщил ее адвокат

Жившая одно время с Захарченко Марина Семынина на прошлой неделе вместе с дочерью уехала в США, сообщил РБК ее адвокат Александр Карабанов. По словам юриста, Семынина покинула Россию после того, как ей вернули заграничный паспорт.

Свое решение гражданская жена Захарченко объяснила тем, что «в России ей находиться опасно», объяснил адвокат. «Я считаю, что в отношении Семыниной был совершен ряд незаконных действий со стороны следственно-оперативной группы, в частности это незаконный арест личных ее активов, незаконное изъятие в том числе медицинских документов, которые были необходимы для лечения дочери, незаконное изъятие паспортов заграничных. Нам потребовалось почти полгода, чтобы фактически заставить Следственный комитет вернуть данные паспорта. Оказывалось психологическое давление. Безусловно, как у нее появилась возможность уехать, она воспользовалась этим моментом», — пояснил Карабанов.

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О том, что Семынина уехала из страны, «РИА Новости» также рассказал источник, близкий к семье Захарченко. По его словам, она улетела 28 сентября, взяв билет до лондонского аэропорта Хитроу.

Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года по обвинениям в злоупотреблении полномочиями, а также в получении взятки в сумме 7 млн руб. Тогда он работал в главном управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции. ​Позже полковнику вменили еще несколько эпизодов получения взяток.

В ходе обысков в кабинете Захарченко были найдены $170 тыс. и €5 тыс. Затем в квартире одного из его родственников следователи обнаружили более $120 млн и несколько сотен миллионов рублей. Общую сумму найденного у Захарченко сотрудники правоохранительных органов оценили примерно в 9 млрд руб.

Имущество было изъято не только у Захарченко, но также у Семыниной, бывших сожительниц Захарченко Ирины Петрушиной и Анастасии Пестриковой, а также бывшей жены Яны Саратовцевой.
Авторы: Артем Филипенок, Екатерина Костина.
Теги: Дмитрий Захарченко , эмиграция
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