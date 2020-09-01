В Москве за сутки от коронавируса вылечились еще 1262 человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В столице за прошедшие сутки выздоровели 1262 человека, ранее заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Она отметила, что число вылечившихся в столице продолжает увеличиваться. По словам Раковой, их общее количество выросло до 215,3 тыс. человек.

Накануне оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за сутки в Москве умерли еще 11 человек с подтвержденным COVID-19. Всего с начала пандемии распространения COVID-19 в столице от болезни скончались 4832 человека. Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в столице превысило 262,4 тыс. человек. По количеству смертей и заразившихся Москва остается лидером среди всех регионов.