В Москве за сутки коронавирусом заразились 685 человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 74,64 (-0,6) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 88,74 (-0,25) Инвестиции, 28 авг, 13:42
СМИ узнали о затратах «Роснефти» на бурение в Черном море Бизнес, 11:58 Путин и Абэ заявили о намерении обсудить заключение мирного договора Политика, 11:54 Мурашко сообщил о начале больших поставок вакцины от COVID в сентябре Общество, 11:53 Как придумать и запомнить надежный пароль РБК и Билайн, 11:48 Глава Минэнерго Александр Новак вылечился от коронавируса Общество, 11:40 Всех учителей Москвы проверили на коронавирус Общество, 11:37 Дистанционное образование: почему детей нужно учить понимать Партнерский материал, 11:35 Без отчета: владельцам иностранных компаний станет проще платить налоги Pro, 11:30 Покушение на убийство и лучшие сериалы: дайджест трендов общества № 13 Социальная экономика, 11:30  Месси потеряет €110 тыс. за каждый пропущенный день сборов «Барселоны» Спорт, 11:27 Почему hitech-медицина стимулирует образование в области ядерной физики Партнерский материал, 11:27 МИД Турции сообщил об уехавшей в Москву для обсуждения Ливии делегации Политика, 11:18 Президент Литвы анонсировал введение санкций против Лукашенко Политика, 11:16 «Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2» Бизнес, 11:10
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве за сутки коронавирусом заразились 685 человек

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве коронавирусную инфекцию диагностировали еще у 685 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Таким образом, с начала эпидемии в Москве коронавирусной инфекцией заразились 262 418 человек. Выздоровели более 214 тыс. заболевших, 4 821 пациент в столице умер, в результате заражения коронавирусом. 

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 31 августа
Общество

Всего в России за минувшие сутки выявили о 4993 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших в стране выросло до 995,3 тыс. человек. Более 809 тыс. выздоровели, свыше 17 тыс. человек умерли.

Как сообщили ранее в Роспотребнадзоре, в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 211 940 человек. Также в службе отметили, что с начала эпидемии в стране сделали свыше 36,6 млн тестов на COVID-19, в том числе 269 тыс. за минувшие сутки.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: Москва, коронавирус, COVID-19
Материалы по теме
В России второй день подряд от коронавируса умерли менее 100 человек
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 916 человек
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 31 августа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter