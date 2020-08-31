В Москве за сутки коронавирусом заразились 685 человек

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве коронавирусную инфекцию диагностировали еще у 685 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Таким образом, с начала эпидемии в Москве коронавирусной инфекцией заразились 262 418 человек. Выздоровели более 214 тыс. заболевших, 4 821 пациент в столице умер, в результате заражения коронавирусом.

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Всего в России за минувшие сутки выявили о 4993 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших в стране выросло до 995,3 тыс. человек. Более 809 тыс. выздоровели, свыше 17 тыс. человек умерли.

Как сообщили ранее в Роспотребнадзоре, в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 211 940 человек. Также в службе отметили, что с начала эпидемии в стране сделали свыше 36,6 млн тестов на COVID-19, в том числе 269 тыс. за минувшие сутки.