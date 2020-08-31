ВТБ зафиксировал рост расходов россиян на сборы детей к школе

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В этом году средний чек россиян на канцтовары для школьников уменьшился, тогда как на одежду вырос. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ВТБ.

По данным банка, средний чек на канцелярские принадлежности составил около 550 руб. и по сравнению с прошлым годом снизился на 14%. Средний чек за одежду составил порядка 2200 руб., по сравнению с прошлым годом рост составил 13%.

Согласно статистике эквайрингового бизнеса ВТБ, за год траты на сборы детей к школе по стране выросли на 12%.

За последнюю неделю августа россияне потратили на подготовку детей к школе около 300 млн руб., что на 7% больше, чем за неделю ранее, и на 12% больше, чем за последнюю неделю августа 2019 года, показала статистика банка.