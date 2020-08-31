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ВТБ зафиксировал рост расходов россиян на сборы детей к школе

ВТБ VTBR ₽0,03547 -1,34% Купить
Фото: Сергей Смирнов / Global Look Press
Фото: Сергей Смирнов / Global Look Press

В этом году средний чек россиян на канцтовары для школьников уменьшился, тогда как на одежду вырос. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ВТБ.

По данным банка, средний чек на канцелярские принадлежности составил около 550 руб. и по сравнению с прошлым годом снизился на 14%. Средний чек за одежду составил порядка 2200 руб., по сравнению с прошлым годом рост составил 13%.

Согласно статистике эквайрингового бизнеса ВТБ, за год траты на сборы детей к школе по стране выросли на 12%.

Россияне и эксперты оценили траты на подготовку детей к школе
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Фото: Станислав Красильников / ТАСС

За последнюю неделю августа россияне потратили на подготовку детей к школе около 300 млн руб., что на 7% больше, чем за неделю ранее, и на 12% больше, чем за последнюю неделю августа 2019 года, показала статистика банка.

По данным ВТБ, за этот период расходы на канцелярские принадлежности выросли на 18% к предыдущей неделе. Также на неделе с 20 по 27 августа родители потратили на 5% больше, чем неделей ранее.

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Ранее Росстат посчитал разницу между сбором мальчиков и девочек в школу. Согласно его данным, в среднем собрать девочку в школу обойдется на 5 тыс. руб. дороже, чем мальчика. Если мальчика в школу можно собрать за 18,8 тыс. руб., то девочку — за 23,2 тыс. руб. При этом средний чек на набор первоклассника, куда входит одежда, спортивная форма, канцтовары и рюкзак, составляет около 21 тыс. руб.

В прошлом году, согласно ВЦИОМу, россияне в среднем тратили или были готовы потратить на подготовку к школе 26 986 руб. 

Теги: Школа, траты, Банк ВТБ
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