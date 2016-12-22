ВЦИОМ назвал средние траты россиян на подготовку детей к школе

Россияне в среднем тратят чуть более 21 тыс. руб. чтобы подготовить ребенка к началу учебного года, говорится в результатах опроса ВЦИОМ, передает «РИА Новости».

Так, чтобы «собрать» одного школьника к началу занятий, россияне в среднем тратят 21 тыс. 315 руб., из которых 10 тыс. 196 руб. составляют затраты на школьную форму и сменную обувь. Кроме того, на различные письменные принадлежности, рюкзаки и учебно-методические материалы родители в среднем отдают около 2,5 тыс. руб.

Расходы на нужды школ россияне в среднем оценили в 1,2 тыс. руб., в данной категории они указывали средства, которые передают администрации учебного заведения на охрану, техническое оснащение, моющие средства. Также, около 1 тыс. руб. родители отдают в качестве «добровольного взноса».

В то же время большинство родителей (67%) заявили, что покупать школьную форму нужно именно за свой счет, а еще 33% опрошенных посчитали, что сами должны оплачивать подарки учителям.

Ранее стало известно, что 51% россиян испытывают трудности при подготовке ребенка к школе, об этом они рассказали ВЦИОМ. При этом каждый пятый из респондентов заявил, что ему нужно копить деньги из-за крупных трат перед началом учебного года. В то же время у 28% опрошенных сбор детей в школу не вызвал финансовых сложностей.