Средние траты россиян на сборы детей к школе за два года выросли вдвое

Средние траты россиян на сборы детей к школе за два года выросли вдвое

В среднем россияне в 2019 году тратят или планируют потратить на покупки к школе почти 27 тыс. руб. Из этой суммы больше всего уходит на приобретение формы и рюкзаков

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители России в среднем тратят или готовы потратить в текущем году на подготовку ребенка к школе 26 986 руб. Эта цифра с 2017 года выросла более чем вдвое (тогда средние траты на сбор ребенка в школу составляли 12 745 руб.).

Основные расходы приходятся на школьную форму и рюкзаки. В среднем на комплект школьной формы, учитывая спортивную форму и обувь, россияне потратят 13 431 руб. (в 2017 году — 6442 руб.). Среднюю стоимость рюкзака или школьной сумки опрошенные оценили в 3636 руб. (два года назад — 1785 руб.).

Также респонденты заявили о планах потратить больше и на покупку учебников и рабочих тетрадей — в среднем до 3119 руб. (в 2017 году — 1197 руб.). Средние траты на приобретение школьно-письменных принадлежностей выросли незначительно, с 1773 руб. до 2217 руб.

На фоне этого за последние девять лет россияне, которые отправляют детей в школу, стали чаще придерживаться мнения о том, что оплачивать сборы к школе они должны за счет собственных средств. Говоря об обеспечении школьной формой, такую позицию высказал 51% родителей (в 2010 году — 46%), учебниками — 27% (девять лет назад — 10%), дополнительными занятиями — 26% (в 2010-м — 16%), техническим оснащением классов — 4% (в 2010 году — 2%), охраной — 14 против 12% девять лет назад, а также отремонтированными кабинетами в школе — 6% (в 2010-м — 4%).