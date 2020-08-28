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Росстат подсчитал разницу в цене между сбором мальчиков и девочек в школу

В среднем набор первоклассника стоит 21 тыс. руб. Если мальчика в школу можно собрать за 18,8 тыс. руб., то девочку — за 23,2 тыс. руб.
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В 2020 году собрать девочку в школу будет стоить почти на 5 тыс. руб. дороже, чем мальчика. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По подсчетам ведомства, в среднем сборы девочки в школу обойдутся родителям в 23,2 тыс. руб., тогда как мальчика — 18,8 тыс. руб. Росстат включил в стоимость набора для первоклассника одежду, спортивную форму, канцелярию и рюкзак.

В среднем набор первоклассника стоит 21 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом подорожание составило 2%, стоимость этого набора растет медленнее инфляции, отметили в Росстате. Цена на набор для мальчиков выросла на 1,7%, а для девочек — на 1,1% к июлю прошлого года, инфляция за аналогичный период составила 3,4%.

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«Средняя цена на одежду по России для мальчиков чуть больше 14 тыс. руб., а для девочек 18,6 тыс. руб. Набор канцтоваров с рюкзаком обойдется в 4,5 тыс.», — говорится в сообщении.

Как отметили в Росстате, стоимость набора для мальчиков и девочек может колебаться от 14 до 32 тыс. руб. в зависимости от региона. Разброс цены одежды для девочки составляет 13 тыс. руб.

Дешевле всего собрать мальчика к школе можно в Орловской области (14,1 тыс. руб.), а девочку в Омской области (18,4 тыс. руб.). Дороже всего сборы девочки обойдутся в Камчатском крае (32,3 тыс. руб.), а мальчика — в Чукотском автономном округе (24, 8 тыс. руб.).

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Также Росстат подсчитал среднюю стоимость букета, гаджетов и дополнительного образования. Так, букет из пяти цветков обойдется в среднем в 541 руб. Цена кнопочного телефона в среднем составит 3 тыс. руб., смартфона — 9,4 тыс. руб., планшета — 12 тыс. руб., ноутбука — 30 тыс. руб.

Средняя цена академического часа в кружках и секциях составит 200 руб., стоимость обучения в частной школе обойдется в среднем в 20 тыс. руб. в месяц.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Росстат, подготовка к школе
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