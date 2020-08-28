Росстат подсчитал разницу в цене между сбором мальчиков и девочек в школу

В среднем набор первоклассника стоит 21 тыс. руб. Если мальчика в школу можно собрать за 18,8 тыс. руб., то девочку — за 23,2 тыс. руб.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В 2020 году собрать девочку в школу будет стоить почти на 5 тыс. руб. дороже, чем мальчика. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По подсчетам ведомства, в среднем сборы девочки в школу обойдутся родителям в 23,2 тыс. руб., тогда как мальчика — 18,8 тыс. руб. Росстат включил в стоимость набора для первоклассника одежду, спортивную форму, канцелярию и рюкзак.

В среднем набор первоклассника стоит 21 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом подорожание составило 2%, стоимость этого набора растет медленнее инфляции, отметили в Росстате. Цена на набор для мальчиков выросла на 1,7%, а для девочек — на 1,1% к июлю прошлого года, инфляция за аналогичный период составила 3,4%.

«Средняя цена на одежду по России для мальчиков чуть больше 14 тыс. руб., а для девочек 18,6 тыс. руб. Набор канцтоваров с рюкзаком обойдется в 4,5 тыс.», — говорится в сообщении.