Соболь снова оштрафовали за несогласованную акцию протеста

Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь снова оштрафовали за призывы к участию в несогласованной акции протеста летом 2019 года в Москве. Об этом она сообщила РБК.

«На своих судах я не присутствовала, но судя по СМИ, меня повторно оштрафовали за акцию 31 августа, когда мы требовали допуска независимых кандидатов на выборы и прекращения политических репрессий», — заявила она.

По словам Соболь, общая сумма штрафов превысила 1,5 млн руб., а штрафуют ее в седьмой раз.

В пресс-службе Таганского суда Москвы РБК сообщили, что «Соболь Л.Э. признана виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 8 ст. 20.2 Кодекса РФ «об административных правонарушениях», и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб. по каждому делу.