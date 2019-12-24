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Политика ,  
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Соболь снова оштрафовали за несогласованную акцию протеста

Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь снова оштрафовали за призывы к участию в несогласованной акции протеста летом 2019 года в Москве. Об этом она сообщила РБК.

«На своих судах я не присутствовала, но судя по СМИ, меня повторно оштрафовали за акцию 31 августа, когда мы требовали допуска независимых кандидатов на выборы и прекращения политических репрессий», — заявила она.

По словам Соболь, общая сумма штрафов превысила 1,5 млн руб., а штрафуют ее в седьмой раз.

В пресс-службе Таганского суда Москвы РБК сообщили, что «Соболь Л.Э. признана виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 8 ст. 20.2 Кодекса РФ «об административных правонарушениях», и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб. по каждому делу.

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За призывы участвовать в несогласованных митингах Любовь Соболь неоднократно штрафовали. Так, в конце июля Хамовнический суд оштрафовал юриста ФБК на 300 тыс. руб. Позднее штрафы на аналогичную сумму ей выписывали Щербинский, Троицкий и Хорошевский районные суды Москвы.

В Москве летом прошли акции в поддержку кандидатов на выборы в Мосгордуму, которым избиркомы отказали в регистрации из-за большого количества брака в подписях. Некоторые из них были согласованы, некоторые — нет. На несогласованных акциях 27 июля и 3 августа полиция задержала большое число участников, после акции 27 июля СК завел дело о массовых беспорядках.

Теги: Любовь Соболь, штраф, протест, новости РБК
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