Захарова анонсировала встречу глав МИД России и Белоруссии в Москве

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей встретятся 2 сентября в Москве. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь МИДа России Мария Захарова.

«2 сентября ожидаются переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Белоруссии в Москве», — сказала Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что согласовываются сроки встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. По его словам, она состоится «в течение пары недель».

Накануне лидеры двух стран провели пятый телефонный разговор с начала протестов в Белоруссии. Стороны договорились о скорой встрече, а также обсудили вопрос дальнейшего укрепления российско-белорусского союзничества.