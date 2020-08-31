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Захарова анонсировала встречу глав МИД России и Белоруссии в Москве

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей встретятся 2 сентября в Москве. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь МИДа России Мария Захарова.

«2 сентября ожидаются переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Белоруссии в Москве», — сказала Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что согласовываются сроки встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. По его словам, она состоится «в течение пары недель».

Накануне лидеры двух стран провели пятый телефонный разговор с начала протестов в Белоруссии. Стороны договорились о скорой встрече, а также обсудили вопрос дальнейшего укрепления российско-белорусского союзничества.

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Александр Лукашенко

После объявления предварительных результатов выборов президента страны 9 августа в Белоруссии начались акции протеста. По данным ЦИК, Лукашенко победил на выборах, набрав 80,1% голосов избирателей, а за кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую проголосовали 10,1%. Протестующие считают, что результаты выборов были сфальсифицированы, и требуют отставки Лукашенко и новых выборов.

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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

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Теги: МИД России, МИД Белоруссии, Мария Захарова
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