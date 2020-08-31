Ефремов в суде отказался от услуг защитника по назначению

Актер Михаил Ефремов, ставший фигурантом дела о смертельного ДТП в Москве, отказался от услуг защитника по назначению. Об РБК сообщили в пресс-службе Пресненского суда, где проходит заседание с участием актера.

На предыдущем заседании суда, 21 августа, Ефремов заявил, что отказывается от услуг своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, они останутся в качестве консультантов. Он сообщил, что намерен найти защитников «посильнее».

После этого Пресненский суд обязал Ефремова до 31 августа найти нового адвоката, иначе ему предоставят защитника по назначению. Однако 24 августа Ефремов заключил новое соглашение с Пашаевым о защите на суде.

Авария с участием машины Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль актера выехал на встречную сторону и врезался в фургон, в котором находился курьер Сергей Захаров. Позже Захаров скончался от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.