Во время протестов в Берлине пострадали более 30 полицейских

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В Берлине во время субботних протестов против связанных с коронавирусной инфекцией ограничительных мер пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.

«Пострадали 33 служащих полиции», — говорится в сообщении.

В полиции также сообщили, что участники акций протеста нападали на полицейских, а также бросали в них камни и бутылки. В ответ правоохранители применили перцовые баллончики.

По итогам протестов были задержаны 316 человек, возбуждено 255 протоколов об административных правонарушениях и 131 уголовное дело, в том числе за нападение на сотрудников полиции.