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Пандемия коронавируса ,  
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Во время протестов в Берлине пострадали более 30 полицейских

Фото: Omer Messinger / Getty Images
Фото: Omer Messinger / Getty Images

В Берлине во время субботних протестов против связанных с коронавирусной инфекцией ограничительных мер пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.

«Пострадали 33 служащих полиции», — говорится в сообщении.

В полиции также сообщили, что участники акций протеста нападали на полицейских, а также бросали в них камни и бутылки. В ответ правоохранители применили перцовые баллончики.

По итогам протестов были задержаны 316 человек, возбуждено 255 протоколов об административных правонарушениях и 131 уголовное дело, в том числе за нападение на сотрудников полиции.

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В субботу, 29 августа, в Берлине прошла акция протеста. По разным данным, в ней приняли участие от 20 тыс. до 38 тыс. человек. Как сообщал Der Tagesspiegel, собравшиеся призывали снести 5G-вышки, отправить в отставку федеральное правительство и отменить ограничения, связанные с коронавирусом.

Большая часть протестующих собралась на бульваре Унтер-ден-Линден, где находится посольство России. Там произошли столкновения с полицией.

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В Берлине такие акции проходят регулярно. Предыдущая манифестация 2 августа закончилась беспорядками. Тогда пострадали 45 силовиков.

По данным Института Роберта Коха, в Германии COVID-19 диагностировали у 241 771 человека. С начала эпидемии умерли 9295 заболевших. За сутки зарегистрированы 785 заразившихся, шесть человек скончались.

Теги: Берлин, полицейские, протесты
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