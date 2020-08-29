У посольства России в Берлине произошли столкновения с полицией

Фото: Von Jutrczenka/ DPA / AP

Участники акций протеста против связанных с коронавирсной инфекцией ограничительных мер вступили в столкновение с полицией. Оно произошло у посольства России в Берлине. Об этом сообщают Der Tagesspiegel и Berliner Zeitung.

Как сообщает Der Tagesspiegel, протестующие собрались на бульваре Унтер ден Линден, где находится посольство. Некоторые из участников акции выкрикивали «Путин! Путин!». Кроме того, в полицию бросали бутылки и камни, нескольких человек задержали.

При этом представительница берлинской полиции сообщила «РИА Новости», что «у произошедшего не было политических мотивов».

По данным издания Bild, на акцию протеста против политики властей в борьбе с пандемией коронавируса пришли 30 тыс. человек. В полиции говорят о 18 тыс. протестующих. Полиция перекрыла улицы Унтер ден Линден, Фридрихштрассе, пространство вокруг Бранденбургских ворот, а также Александерплац и Лейпцигерплац.



В Берлине такие акции проходят регулярно. Предыдущая манифестация закончилась беспорядками. По данным полиции, пострадали 45 силовиков.