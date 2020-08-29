В Берлине протестующие скандировали «Путин!»

В Берлине участники акций протеста против связанных с коронавирусной инфекцией ограничительных мер начали скандировать «Путин!». Об этом сообщает Der Tagesspiegel.



По информации издания, протестующие собрались на бульваре Унтер-ден-Линден, где находится посольство России. Там произошли столкновения с полицией, участники митинга бросали в полицейских бутылки и камни.

Также видео с протестующими, скандирующими имя президента России, опубликовал в своем Telegram-канале журналист Дмитрий Смирнов. Он отметил, что спросил у протестующих, почему они держат российские флаги. На это один из собравшихся ответил ему, что «Путин может надавить на Трампа».

Акция протеста против мер, принятых правительством Германии в борьбе с COVID-19, началась днем 29 августа. Как сообщает Der Tagesspiegel, собравшиеся призывали снести 5G-вышки, отправить в отставку федеральное правительство и отменить ограничения, связанные с коронавирусом.

Сенатор по внутренним делам Берлина Андреас Гейзель заявил, что в ходе акции протеста были задержаны около 300 человек. Большую часть людей задержали на улице Унтер-ден-Линден. Всего, по разным данным, в протестах приняли участие от 20 тыс. до 38 тыс. человек.