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Пандемия коронавируса ,  
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В Берлине протестующие скандировали «Путин!»

В Берлине участники акций протеста против связанных с коронавирусной инфекцией ограничительных мер начали скандировать «Путин!». Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

По информации издания, протестующие собрались на бульваре Унтер-ден-Линден, где находится посольство России. Там произошли столкновения с полицией, участники митинга бросали в полицейских бутылки и камни.

Также видео с протестующими, скандирующими имя президента России, опубликовал в своем Telegram-канале журналист Дмитрий Смирнов. Он отметил, что спросил у протестующих, почему они держат российские флаги. На это один из собравшихся ответил ему, что «Путин может надавить на Трампа».

В Берлине на акции протеста задержали около 300 человек
Политика
Фото: Omer Messinger / Getty Images

Акция протеста против мер, принятых правительством Германии в борьбе с COVID-19, началась днем 29 августа. Как сообщает Der Tagesspiegel, собравшиеся призывали снести 5G-вышки, отправить в отставку федеральное правительство и отменить ограничения, связанные с коронавирусом.

Сенатор по внутренним делам Берлина Андреас Гейзель заявил, что в ходе акции протеста были задержаны около 300 человек. Большую часть людей задержали на улице Унтер-ден-Линден. Всего, по разным данным, в протестах приняли участие от 20 тыс. до 38 тыс. человек.

По данным Института Роберта Коха, на 29 августа в Германии было выявлено свыше 240,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 диагностировали у 1479 человек. С начала пандемии выздоровели 214,2 тыс. заболевших, скончались 9289 пациентов.

Теги: Берлин, протест, коронавирус, Владимир Путин
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