В Берлине на акции протеста задержали около 300 человек

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В столице Германии в ходе акции протеста против антикоронавирусных мер были задержаны около 300 человек. Об этом сообщает Der Tagesspiegel со ссылкой на сенатора по внутренним делам Берлина Андреаса Гейзеля.

Наибольшее количество задержанных было около посольства России в Германии на улице Унтер-ден-Линден, почти 200 человек. О задержаниях также сообщает полиция Берлина в Twitter, однако число задержанных не известно. Всего, по разным данным, в акции приняли участие от 20 тыс. до 38 тыс. человек.

Акция протеста против мер, принятых правительством Германии в борьбе с коронавирусной инфекцией, началась днем 29 августа. Протестующие попытались прорваться в здание Рейхстага, в результате чего акция была разогнана полицией. По информации Der Tagesspiegel, участники призывали снести 5G-вышки, отправить в отставку федеральное правительство и отменить ограничения, связанные с пандемией. Некоторые из них держали в руках плакаты с лозунгами «Заморозить демократию — без нас», «Остановить безумие Короны» и «Конец диктатуре Короны». Также собравшиеся скандировали «Сопротивление!», «Мы — народ!» и «Путин! Путин!».

Подобные акции сторонников теорий заговоров и противников борьбы с коронавирусом в Берлине проходят регулярно. Предыдущая манифестация закончилась беспорядками. По информации полиции, тогда пострадали 45 силовиков.