В Берлине 45 полицейских пострадали в ходе столкновений с протестующими

Фото: Christian Mang / Reuters

В результате столкновений с участниками акции протеста против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в Берлине пострадали 45 сотрудников полиции, сообщается на сайте ведомства.

В полиции отметили, что всего на протестных акциях присутствовали более 1,1 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

По данным агентства DPA, накануне в субботу полиция разогнала 20-тысячный несанкционированный митинг против мер по сдерживанию эпидемии COVID-19. Организаторы мероприятия утверждали, что в нем приняли участие 1,3 млн человек.

Во время разгона несколько протестующих были задержаны. Полиция также подала жалобу на организаторов митинга за несоблюдение санитарных правил.