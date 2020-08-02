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Пандемия коронавируса ,  
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В Берлине 45 полицейских пострадали в ходе столкновений с протестующими

Фото: Christian Mang / Reuters
Фото: Christian Mang / Reuters

В результате столкновений с участниками акции протеста против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в Берлине пострадали 45 сотрудников полиции, сообщается на сайте ведомства.

В полиции отметили, что всего на протестных акциях присутствовали более 1,1 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

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По данным агентства DPA, накануне в субботу полиция разогнала 20-тысячный несанкционированный митинг против мер по сдерживанию эпидемии COVID-19. Организаторы мероприятия утверждали, что в нем приняли участие 1,3 млн человек.

Во время разгона несколько протестующих были задержаны. Полиция также подала жалобу на организаторов митинга за несоблюдение санитарных правил.

По данным Института Роберта Коха, ко 2 августа в Германии насчитывалось почти 210 тыс. заразившихся коронавирусом. За сутки было выявлено 240 заболевших. Почти 193 тыс. человек выздоровели, 9141 пациент умер. С последней декады июля число новых заболевших в стране увеличивается.

Теги: Берлин, полиция, протесты, коронавирус
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