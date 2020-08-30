Общество , 30 авг, 20:38
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Минздрав назвал раннюю диагностику «врагом» онкологических заболеваний
Обследование пациента с использованием позитронно-эмиссионного томографа
Ранняя диагностика является лучшим средством для борьбы с раком. Об этом рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«... Всем нужно понимать, что появление кровяной окраски в любых наших физиологических выделениях — слюна, моча, кал, слизистая — должно наводить на мысль, что нужно сходить провериться к онкологу», — пояснил специалист.
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