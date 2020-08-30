Минздрав назвал раннюю диагностику «врагом» онкологических заболеваний

Обследование пациента с использованием позитронно-эмиссионного томографа (Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости)

Ранняя диагностика является лучшим средством для борьбы с раком. Об этом рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«... Всем нужно понимать, что появление кровяной окраски в любых наших физиологических выделениях — слюна, моча, кал, слизистая — должно наводить на мысль, что нужно сходить провериться к онкологу», — пояснил специалист.

Материал дополняется.