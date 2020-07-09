Минздрав ответил на данные о дефиците препарата для лечения рака

Ведомство провело совещание с производителями и заверило, что к концу текущего года ситуацию удастся изменить в лучшую сторону

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ситуация с наличием лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний находится на контроле Министерства здравоохранения России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Так Минздрав прокомментировал информацию, которую опубликовал «Фармацевтический вестник». Издание, ссылаясь на благотворительный фонд «Подари жизнь», сообщило, что в российских больницах заканчивается препарат винкристин, применяемый для лечения онкологических заболеваний и входящий в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). К концу текущего года пациенты и вовсе рискуют остаться без лечения, писал «ФВ».

Главный редактор «Фармацевтического вестника» Полина Звездина в интервью «Эху Москвы» заявила, что в год необходимо в районе 160-200 тыс. упаковок этого препарата, однако пока выпущено 36 тыс. упаковок. «Ситуация получается безвыходная. Единственный препарат, который сейчас в стране есть, на него жалуются врачи, и его ко всему прочему еще и не хватает», — отметила она.

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, винкристин для российских пациентов производят три компании — Национальный медицинский исследовательский центр онкологии (НМИЦ) им. Н.Н. Блохина (торговое наименование «Винкристин-РОНЦ»), израильская компания Teva («Винкристин — Тева») и российский производитель «Верофарм» («Веро-Винкристин»). Основным акционером «Верофарма» является американская химико-фармацевтическая корпорация Abbott.