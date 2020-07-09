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Минздрав ответил на данные о дефиците препарата для лечения рака

Ведомство провело совещание с производителями и заверило, что к концу текущего года ситуацию удастся изменить в лучшую сторону
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ситуация с наличием лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний находится на контроле Министерства здравоохранения России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Так Минздрав прокомментировал информацию, которую опубликовал «Фармацевтический вестник». Издание, ссылаясь на благотворительный фонд «Подари жизнь», сообщило, что в российских больницах заканчивается препарат винкристин, применяемый для лечения онкологических заболеваний и входящий в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). К концу текущего года пациенты и вовсе рискуют остаться без лечения, писал «ФВ».

Главный редактор «Фармацевтического вестника» Полина Звездина в интервью «Эху Москвы» заявила, что в год необходимо в районе 160-200 тыс. упаковок этого препарата, однако пока выпущено 36 тыс. упаковок. «Ситуация получается безвыходная. Единственный препарат, который сейчас в стране есть, на него жалуются врачи, и его ко всему прочему еще и не хватает», — отметила она.

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Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, винкристин для российских пациентов производят три компании — Национальный медицинский исследовательский центр онкологии (НМИЦ) им. Н.Н. Блохина (торговое наименование «Винкристин-РОНЦ»), израильская компания Teva («Винкристин — Тева») и российский производитель «Верофарм» («Веро-Винкристин»). Основным акционером «Верофарма» является американская химико-фармацевтическая корпорация Abbott.

По словам директора фонда «Подари жизнь» Екатерины Шерговой, из трех производителей, поставлявших винкристин на российский рынок, сейчас работает один — филиал «Наукопрофи» НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Компания Teva подтвердила «Фармацевтическому вестнику», что с марта 2019 года «вынужденно приостановила ввоз «Винкристин-Тева», оказавшись в невыгодном положении, как иностранный производитель из-за особенностей системы госзакупок». По информации Шерговой, компания «Верофарм» в текущем году выпускать винкристин не планирует.

Как сообщили РБК в пресс-службе Минздрава, ведомство провело совещание в режиме видеоконференцсвязи с представителями компаний — производителей лекарственного препарата винкристин.

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Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

По информации, которую Минздраву предоставила «Верофарм», сейчас на складах отсутствуют запасы этого препарата. Возобновление его поставок планируется не ранее 2021 года, сообщили в компании.

В компании Teva сообщили Минздраву, что ввоз «Винкристин — Тева» временно приостановлен. «После принятия решения о регистрации предельно отпускной цены, вышеуказанный лекарственный препарат появится на фармацевтическом рынке Российской Федерации», — заверили в ведомстве.

В Минздраве отметили, что в адрес ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» было направлено письмо, в котором даются обоснования и рекомендации с целью наращивания производства необходимого количества лекарственного препарата. Как сообщил министерству директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Иван Стилиди, в научно-производственном филиале «Наукопрофи» принято решение наращивать объемы производства винкристина. «Планировалось произвести 46 тыс. упаковок за 2020 год. По состоянию на июнь произвели 48 тыс. и до конца года планируется еще 105 тыс. упаковок», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Минздрав направил письмо в Минпромторг, в котором заявил о недопущении прекращения производства этого препарата и принятии экстренных мер по его возобновлению в прежних объемах.

Авторы: Михаил Юшков, Егор Губернаторов
Теги: онкология, лекарственные препараты, Минздрав
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