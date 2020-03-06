Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок

Треть поставленных в регионах диагнозов по онкозаболеваниям ошибочны, заявили в НМИЦ им. Рогачева, попросив проверить несколько препаратов, давно применяемых для лечения рака у детей, из-за их токсичности и малой эффективности

НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Минздрав поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Дмитрия Рогачева разработать регламент обязательной перепроверки биоматериала детей с онкологическими заболеваниями. Об этом РБК рассказал президент НМИЦ Александр Румянцев. По его словам, протокол совещания по вопросам обеспечения детей лекарственными препаратами, подписанный министром Михаилом Мурашко, поступил в центр 21 февраля, всего он содержит 19 поручений разным ведомствам, включая Росздравнадзор и Минпромторг.

«НМИЦ им. Дмитрия Рогачева разработать регламент улучшения диагностики больных и организации второго мнения для морфологического диагноза», — сказано в документе. По словам Румянцева, НМИЦ по поручению Минздрава разрабатывает порядок оказания медицинской помощи по онкологии и гематологии, который предполагает обязательную перепроверку диагнозов, поставленных в региональных лабораториях.

По словам заместителя гендиректора НМИЦ Алексея Масчана, сейчас «второе мнение» не является обязательным. «Больницы получают биоматериал с помощью биопсии или пункции. После этого материал в обязательном порядке будет поступать к нам, как мы прописываем это в регламенте. Регионы и сегодня могут отправлять к нам биоматериал, но вся логистика и процедура оплачивается либо родителями детей, либо нашими совместными усилиями с региональными организациями ОМС», — пояснил Масчан.

Румянцев сообщил, что сейчас при пересмотре материала, полученного из регионов, в центре выявляют примерно треть ошибочных диагнозов, которые влекут за собой неправильное лечение. «Мы поставили также вопрос о том, что для этого вида работы [перепроверки биоматериала] должно быть заложено прямое финансирование», — отметил он.