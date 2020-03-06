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Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок

Треть поставленных в регионах диагнозов по онкозаболеваниям ошибочны, заявили в НМИЦ им. Рогачева, попросив проверить несколько препаратов, давно применяемых для лечения рака у детей, из-за их токсичности и малой эффективности
НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Минздрав поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Дмитрия Рогачева разработать регламент обязательной перепроверки биоматериала детей с онкологическими заболеваниями. Об этом РБК рассказал президент НМИЦ Александр Румянцев. По его словам, протокол совещания по вопросам обеспечения детей лекарственными препаратами, подписанный министром Михаилом Мурашко, поступил в центр 21 февраля, всего он содержит 19 поручений разным ведомствам, включая Росздравнадзор и Минпромторг.

«НМИЦ им. Дмитрия Рогачева разработать регламент улучшения диагностики больных и организации второго мнения для морфологического диагноза», — сказано в документе. По словам Румянцева, НМИЦ по поручению Минздрава разрабатывает порядок оказания медицинской помощи по онкологии и гематологии, который предполагает обязательную перепроверку диагнозов, поставленных в региональных лабораториях.

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По словам заместителя гендиректора НМИЦ Алексея Масчана, сейчас «второе мнение» не является обязательным. «Больницы получают биоматериал с помощью биопсии или пункции. После этого материал в обязательном порядке будет поступать к нам, как мы прописываем это в регламенте. Регионы и сегодня могут отправлять к нам биоматериал, но вся логистика и процедура оплачивается либо родителями детей, либо нашими совместными усилиями с региональными организациями ОМС», — пояснил Масчан.

Румянцев сообщил, что сейчас при пересмотре материала, полученного из регионов, в центре выявляют примерно треть ошибочных диагнозов, которые влекут за собой неправильное лечение. «Мы поставили также вопрос о том, что для этого вида работы [перепроверки биоматериала] должно быть заложено прямое финансирование», — отметил он.

В протоколе прошедшего в Минздраве совещания также содержится поручение главному специалисту — эксперту по лабораторной диагностике разработать требования к деятельности клинико-диагностических лабораторий. Это предполагает сертифицирование лабораторий в регионах, которые анализируют биоматериал и выдают диагноз. Сделано это, по словам Румянцева, потому что лаборатории допускали много ошибок.

Письмо онкологов и гематологов министру

В начале февраля 2020 года 160 специалистов написали коллективное письмо на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко и директора департамента медицинской помощи детям и родовспоможения Минздрава Елены Байбариной, в котором указали на дефицит профильных кадров, низкий уровень бактериологических лабораторий в регионах, побочные эффекты и нежелательные реакции у пациентов вследствие ухода с рынка лекарств от ведущих западных производителей».

Врачи попросили наладить бесперебойное обеспечение лекарствами и расходными материалами для детей с онкозаболеваниями, положительно решить вопрос о закупке препаратов по торговым наименованиям для лечения детей гематологического и онкопрофиля.

В середине февраля премьер-министр Михаил Мишустин дал несколько поручений насчет совершенствования онкологической помощи, в том числе — представить предложения об отмене ограничений на закупку некоторых лекарств, а также провести сравнение дженериков и оригинальных препаратов.

Проблемы с лекарствами

В протоколе совещания содержится также поручение решить проблему с обеспечением онкобольных детей эффективными лекарственными препаратами. В частности, Росздравнадзор должен провести выборочный контроль качества разных средств для медицинского применения у детей.

Как пояснил РБК Румянцев, онкологи направили в Росздравнадзор список из десяти препаратов, в отношении которых попросили обеспечить выборочный фармконтроль. Особое внимание, по словам Румянцева, вызвали лекарства российского производства — аспарагиназа и винкристин.

«Эти препараты старые, им много лет, нам бы хотелось, чтобы они отвечали самому высокому международному стандарту, так как они используются во многих протоколах лечения детей», — пояснил Румянцев. По словам Масчана, фигурирующие в списке десять препаратов обладают низкой активностью или токсичны. «Нас не устраивают препараты, которые производит российская фармацевтика, причем речь идет об абсолютно базовых препаратах. Это нивелирует результаты в лечении лейкоза», — сказал он.

В совместном письме онкологов и гематологов речь идет минимум о семи препаратах, после которых, по данным НМИЦ им. Дмитрия Рогачева, наиболее часто встречались осложнения, — это метотрексат (производитель «Верофарм»), винкристин («Верофарм», РОНЦ), аспарагиназа («Верофарм»), карбоплатин («Дабур Индия Лимитед», «Верофарм», ЛЭНС), дауноруцибин («Верофарм»), иматиниб («Фармсинтез», «Натива», «Фармстандарт-УфаВИТА»), цефотаксим («Биохимик»).

В протоколе содержится предложение Минпромторгу поддержать АО «Омутнинская научная опытно-промышленная база» при производстве отечественной L-аспинразы. По словам Масчана, она онкологов устраивает, но объемы производства компании не позволяют обеспечить им всю страну.

В протоколе содержится еще одно поручение Росздравнадзору, которое предполагает работу по скринингу незадекларированных примесей в препаратах. По словам Румянцева, в России не производятся некоторые препараты с низким содержанием консервантов, которые необходимы для лечения больных раком детей.

РБК направил запрос в Росздравнадзор и Минпромторг. В пресс-службе Минздрава сообщили РБК, что министерство «проводит активную работу по совершенствованию онкологической помощи детям», в том числе «проведены совещания» в НМИЦ им. Рогачева и «приняты важные решения».

Как Росздравнадзор проверяет препараты для лечения рака

Для сравнения лекарств «будут использоваться методы нормативной документации оригинального препарата применительно к контролю дженерика», рассказал на круглом столе 2 марта в Общественной палате начальник отдела мониторинга эффективности и безопасности медицинской продукции Росздравнадзора Сергей Глаголев. По его словам, ведомство запросило у производителей оригинальных препаратов и у производителей дженериков данные сравнительных исследований, которые будут критически анализироваться.

Глаголев подтвердил, что у препарата винкристин, к которому у онкологов были претензии, «имеются вариации нейротоксичности». «Не исключено, что мы запросим дополнительные исследования или примем решение по ограничению обращения препаратов, если подтвердим различия в профиле безопасности», — заключил эксперт.

Автор: Егор Губернаторов
Теги: онкология, Мурашко, Минздрав
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