В России утвердили порядок наблюдения взрослых онкопациентов

Впервые в России приняли документ, который регламентирует наблюдение взрослых пациентов с онкологическими заболеваниями с момента постановки диагноза и на протяжении всей жизни. Такой приказ зарегистрировал Минюст, сообщили РБК в Министерстве здравоохранения.

Согласно этому документу, пациента должны поставить на диспансерный учет у врача-онколога по месту жительства в течение трех рабочих дней с момента постановки диагноза.

Затем пациент проходит необходимые обследования в зависимости от вида онкологического заболевания. Приказ Минздрава регламентирует сроки обследований, а также частоту их прохождения. Так, в первый год от постановки диагноза пациента будут приглашать на обследование раз в три месяца, в течение второго года — раз в шесть месяцев, в течение последующих лет — раз в год.

Исключение сделано для пациентов с базально-клеточным раком кожи. Их снимут с диспансерного наблюдения спустя пять лет после постановки диагноза, поскольку по прошествии этого времени они считаются полностью излеченными.