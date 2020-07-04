Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 70,5 (-0,02) Quote, 03 июл, 13:13
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 79,22 (-0,3) Quote, 03 июл, 13:13
Курс рубля упал до минимума с конца мая Финансы, 00:14 В Москве за сутки умерли 25 заразившихся коронавирусом Общество, 00:12 В ПФР заявили о невозможности вернуть выплаченные не тому родителю деньги Общество, 00:05 Жизнь по средствам: как студент создал крупнейшую на Западе доставку еды Pro, 00:01 Станет ли «Зенит» чемпионом. Анонс тура РПЛ Спорт, 00:00 В России утвердили порядок наблюдения взрослых онкопациентов Общество, 00:00 Суд перенес выбор меры пресечения фигурантам дела о хищении 40 млн руб. Общество, 03 июл, 23:48 Адвокат раскрыл детали задержания следователя СКР по делу о взятке Общество, 03 июл, 23:40 Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года Общество, 03 июл, 23:25 Хазанов опроверг информацию о срочном вызове врачей Общество, 03 июл, 23:00 Титов допустил последствия для устроивших «катавасию» бизнесмену Зотову Общество, 03 июл, 22:47 Власти Красногорска сообщили о подтоплениях в нескольких районах города Общество, 03 июл, 22:44 Владелец «Ведомостей» ответил на требования профсоюза газеты Технологии и медиа, 03 июл, 22:29 Рада поддержала отставку председателя Национального банка Украины Политика, 03 июл, 22:26
Общество ,  
0 

В России утвердили порядок наблюдения взрослых онкопациентов

Впервые в России приняли документ, который регламентирует наблюдение взрослых пациентов с онкологическими заболеваниями с момента постановки диагноза и на протяжении всей жизни. Такой приказ зарегистрировал Минюст, сообщили РБК в Министерстве здравоохранения.

Согласно этому документу, пациента должны поставить на диспансерный учет у врача-онколога по месту жительства в течение трех рабочих дней с момента постановки диагноза.

Затем пациент проходит необходимые обследования в зависимости от вида онкологического заболевания. Приказ Минздрава регламентирует сроки обследований, а также частоту их прохождения. Так, в первый год от постановки диагноза пациента будут приглашать на обследование раз в три месяца, в течение второго года — раз в шесть месяцев, в течение последующих лет — раз в год.

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Исключение сделано для пациентов с базально-клеточным раком кожи. Их снимут с диспансерного наблюдения спустя пять лет после постановки диагноза, поскольку по прошествии этого времени они считаются полностью излеченными.

Кроме того, в приказе впервые предусмотрена возможность дистанционных консультаций с помощью телемедицинских технологий. Также маломобильные категории граждан могут получить консультации на дому.

Как сообщили в Минздраве, эти меры позволят вовремя обнаруживать прогрессирование заболевания и лечить рецидивы. «Регламентированное диспансерное наблюдение позволит врачам вовремя обнаружить рецидив заболевания. Иными словами — спасти сотни тысяч жизней, а в перспективе снизить смертность от онкологических заболеваний», — сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН Иван Стилиди.

Онколог спрогнозировал рост заболеваемости раком из-за эпидемии COVID
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

По его словам, в России на учете у онкологов состоит почти 4 млн человек, а злокачественные образования ежегодно диагностируют у более чем 600 тыс. граждан.

Ранее в Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком. По данным ведомства, это Архангельская область (566,2 случая на 100 тыс. населения), Брянская область (556,2), Сахалинская область (550,2), Мордовия (548,6) и Пензенская область (548,1). Самый низкий показатель зафиксирован в Дагестане (163,6).

Теги: онкология, Минздрав
Материалы по теме
Диетолог сообщила о связи шашлыка и развития онкологии
Общество
Главный онколог Минздрава назвал признаки развития рака кожи
Общество
Главный онколог Минздрава назвал один из признаков рака
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter