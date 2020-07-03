Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 70,52 (+0,08) Quote, 02 июл, 12:50
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 79,52 (+0,33) Quote, 02 июл, 12:50
Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз РБК и #CloudMTS, 08:56 Около 14 тыс. человек остались без света в Красноярском крае из-за дождя Общество, 08:56 Woman Who Matters: Анна Рудакова — о рабочем графике, воспитании и детях РБК Стиль и Поклонная 9, 08:50 Журналист анонсировал возвращение Хави в «Барселону» в качестве тренера Спорт, 08:38 В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком Общество, 08:30 Серийный предприниматель: как заработать $1 млрд на soft skills РБК и Barrett, 08:26 Путин поздравил вылечившегося Назарбаева с днем рождения Политика, 08:08 Как махинации немецкого финтех-стартапа подвели весь рынок — Bloomberg Pro, 08:03 РБК Pro: как компании перестать переплачивать налоги Pro, 08:00 Как экономить время и деньги на командировках РБК и Smartway, 07:55 В Красноярске из суда эвакуировали 100 человек из-за «минирования» Общество, 07:46 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 июля Общество, 07:45 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:42 В Минобороны сообщили о самочувствии испытателей вакцины от коронавируса Общество, 07:21
Общество ,  
0 

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава России.

По данным ведомства, в регионе выявили 566,2 случая на 100 тыс. населения. Далее идут Брянская область (556,2), Сахалинская область (550,2), Мордовия (548,6) и Пензенская область (548,1).

Также в число регионов с высокой заболеваемостью злокачественными новообразованиями вошли Орловская область (546,9), Ярославская область (543,4), Курская область (537,7), Ивановская область (534,2), а также Севастополь (532).

Онкологи назвали средний возраст диагностики рака в России
Общество

Самый низкий показатель зафиксирован в Дагестане, где на 100 тыс. населения приходится 163,6 случая заболеваний. Сравнительно невысокие показатели наблюдаются в Чечне (164,2), Ингушетии (176,5), на Чукотке (205,4) и в ЯНАО (215,3).

В Москве уровень заболеваемости составил 385,3 на 100 тыс. населения, а в Санкт-Петербурге — 506,5.

В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.). Общий уровень заболеваемости составил 436,3 случая на 100 тыс. населения.

Онколог спрогнозировал рост заболеваемости раком из-за эпидемии COVID
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В мае главный онкоколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн заявил, что одним из признаков онкологических заболеваний является потеря веса. Она происходит из-за того, что опухоль забирает некоторую часть белка.

Теги: Минздрав России, онкология
Материалы по теме
Онколог спрогнозировал рост заболеваемости раком из-за эпидемии COVID
Общество
Главный онколог Минздрава назвал признаки развития рака кожи
Общество
В Минздраве ответили на заявление ученых о причине развития рака
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter