В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава России.

По данным ведомства, в регионе выявили 566,2 случая на 100 тыс. населения. Далее идут Брянская область (556,2), Сахалинская область (550,2), Мордовия (548,6) и Пензенская область (548,1).

Также в число регионов с высокой заболеваемостью злокачественными новообразованиями вошли Орловская область (546,9), Ярославская область (543,4), Курская область (537,7), Ивановская область (534,2), а также Севастополь (532).

Самый низкий показатель зафиксирован в Дагестане, где на 100 тыс. населения приходится 163,6 случая заболеваний. Сравнительно невысокие показатели наблюдаются в Чечне (164,2), Ингушетии (176,5), на Чукотке (205,4) и в ЯНАО (215,3).

В Москве уровень заболеваемости составил 385,3 на 100 тыс. населения, а в Санкт-Петербурге — 506,5.

В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.). Общий уровень заболеваемости составил 436,3 случая на 100 тыс. населения.

В мае главный онкоколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн заявил, что одним из признаков онкологических заболеваний является потеря веса. Она происходит из-за того, что опухоль забирает некоторую часть белка.