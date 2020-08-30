В партии Порошенко призвали к отставке замглавы делегации по Донбассу

Ирина Фриз (Фото: EuropeanSolidarity.official / Facebook)

Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Фриз назвала заявление заместителя главы делегации Украины в трехсторонней группе по Донбассу Леонида Кравчука Витольда Фокина «поводом к отставке». Слова Фриз приводятся в сообщении на сайте партии.

«Заместитель Кравчука в трехсторонней контактной группе Фокин заявляет о предоставлении особого статуса всему Донбассу, амнистии всем без исключения и проведении выборов. Он не видит Украину без Донбасса. Лично я не вижу Украину без Крыма», — заявила Фриз. Она считает, что такое заявление чиновников — повод для отставки.

Ранее Фокин в интервью изданию СТРАНА.UA заявил, что принятие особого статуса для Донбасса, прописанного в минских соглашениях, «не может не привести» к миру. Также он рассказал о готовности Кравчука при необходимости и при «необходимых гарантий безопасности» поехать в Донбасс для прямых переговоров.

Сам Кравчук назвал практические шаги основным условием для завершения конфликта в Донбассе. Он призвал стороны к обмену пленными и прекращению пустых обвинений и ненужных дискуссий. «Надо, чтобы люди, живущие в районах, которые не контролируются украинской властью, почувствовали, что наши предложения касаются их непосредственной жизни», — пояснил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о высоких шансах окончания конфликта в Донбассе. Для этого потребуется еще один саммит в «нормандском формате». «Все продвигается, но не так быстро, как я ожидал», — сказал Зеленский.