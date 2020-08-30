В партии Порошенко призвали к отставке замглавы делегации по Донбассу

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 74,64 (-0,6) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 88,74 (-0,25) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Газовый баллон взорвался в квартире в Пензенской области Общество, 18:47 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 18:31 Появилось новое фото Лукашенко с автоматом на фоне резиденции Политика, 18:30 «Локомотив» объявил о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту» Спорт, 18:28 К протестующим у Дворца независимости в Минске вышел помощник Лукашенко Политика, 18:22 Алексей Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива» и заплакал Спорт, 18:15 Адвокат Ефремова пообещал «разнос» в суде на основании видеозаписи Общество, 18:12 МВД сообщило о нападении на милицейский автомобиль в ходе акции в Минске Политика, 18:04 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:00 «Зенит» не смог победить «Локомотив» и оставил «Спартак» на первом месте Спорт, 17:59 В партии Порошенко призвали к отставке замглавы делегации по Донбассу Политика, 17:50 На Украине предупредили о возможности катастрофы больше Чернобыля Общество, 17:48 Что покупают зумеры без участия родителей Совместный проект, 17:13 В Минске силовики перекрыли подход к резиденции Лукашенко Общество, 17:12
Политика ,  
0 

В партии Порошенко призвали к отставке замглавы делегации по Донбассу

Ирина Фриз
Ирина Фриз (Фото: EuropeanSolidarity.official / Facebook)

Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Фриз назвала заявление заместителя главы делегации Украины в трехсторонней группе по Донбассу Леонида Кравчука Витольда Фокина «поводом к отставке». Слова Фриз приводятся в сообщении на сайте партии.

«Заместитель Кравчука в трехсторонней контактной группе Фокин заявляет о предоставлении особого статуса всему Донбассу, амнистии всем без исключения и проведении выборов. Он не видит Украину без Донбасса. Лично я не вижу Украину без Крыма», — заявила Фриз. Она считает, что такое заявление чиновников — повод для отставки.

Ранее Фокин в интервью изданию СТРАНА.UA заявил, что принятие особого статуса для Донбасса, прописанного в минских соглашениях, «не может не привести» к миру. Также он рассказал о готовности Кравчука при необходимости и при «необходимых гарантий безопасности» поехать в Донбасс для прямых переговоров.

Сам Кравчук назвал практические шаги основным условием для завершения конфликта в Донбассе. Он призвал стороны к обмену пленными и прекращению пустых обвинений и ненужных дискуссий. «Надо, чтобы люди, живущие в районах, которые не контролируются украинской властью, почувствовали, что наши предложения касаются их непосредственной жизни», — пояснил он.

Кулеба оценил возможность переноса переговоров по Донбассу из Минска
Политика
Дмитрий Кулеба <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -138px; top: -4px;"> <div class="gtx-trans-icon"></div> </div>

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о высоких шансах окончания конфликта в Донбассе. Для этого потребуется еще один саммит в «нормандском формате». «Все продвигается, но не так быстро, как я ожидал», — сказал Зеленский.

Теги: Украина, Донбасс
Материалы по теме
Заместитель Кравчука заявил о его готовности поехать в Донбасс
Политика
Зеленский заявил о высоких шансах окончания конфликта в Донбассе
Политика
Кравчук назвал условие для завершения войны в Донбассе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter