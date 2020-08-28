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Политика ,  
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Кулеба оценил возможность переноса переговоров по Донбассу из Минска

Потребности в переносе переговоров по Донбассу из Минска пока нет, поскольку из-за угрозы коронавируса любые обсуждения проходят в дистанционном формате. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».

«Сейчас от Минска в этом процессе лишь название, потому что во время пандемии все встречи проходят в онлайн-режиме. <...> Никто туда не ездит», — пояснил он, добавив, что белорусская столица стала скорее символом переговоров, а не обязательным физическим местом их проведения.

Кулеба отметил, что украинские власти следят за обстановкой в Белоруссии и в случае необходимости «готовы принять соответствующие решения».

МИД Украины приостановил все контакты с Белоруссией
Политика
Дмитрий Кулеба

Ранее Кулеба сообщил, что Украина приостановила все контакты с Белоруссией на неопределенный срок, пока Киев не убедится, что они не принесут репутационные, политические или моральные потери государству.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что не видит смысла в переносе переговоров по Донбассу в другую страну из-за ситуации в Белоруссии, поскольку во время пандемии все встречи проходят в видеоформате.

«Я считаю, что от площадки <...> это не зависит совсем. Зависит только от людей, которые вовлечены в трехстороннюю контактную группу», — указывал он.

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Полпред Украины в Контактной группе по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины, первый президент Украины Леонид Кравчук допускал, что если из-за протестов в Минске не будет возможности для встречи по Донбассу, ее можно будет провести в другой стране. Как он предположил, это может быть нейтральное государство, например, Швеция.

Теги: Минск, протесты, Белоруссия, Украина
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