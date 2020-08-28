Кулеба оценил возможность переноса переговоров по Донбассу из Минска

Потребности в переносе переговоров по Донбассу из Минска пока нет, поскольку из-за угрозы коронавируса любые обсуждения проходят в дистанционном формате. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».

«Сейчас от Минска в этом процессе лишь название, потому что во время пандемии все встречи проходят в онлайн-режиме. <...> Никто туда не ездит», — пояснил он, добавив, что белорусская столица стала скорее символом переговоров, а не обязательным физическим местом их проведения.

Кулеба отметил, что украинские власти следят за обстановкой в Белоруссии и в случае необходимости «готовы принять соответствующие решения».

Ранее Кулеба сообщил, что Украина приостановила все контакты с Белоруссией на неопределенный срок, пока Киев не убедится, что они не принесут репутационные, политические или моральные потери государству.