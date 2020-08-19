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Политический кризис на Украине ,  
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Кравчук назвал условие для завершения войны в Донбассе

Фото: Александр Рекун / Global Look Press
Фото: Александр Рекун / Global Look Press

Чтобы добиться мира в Донбассе, нужно перейти к практическим шагам, например, обмену пленными, а не обвинять друг друга и развивать ненужные дискуссии. Об этом заявил первый президент Украины, полномочный представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук, передает RT.

«Надо, чтобы люди, живущие в районах, которые не контролируются украинской властью, почувствовали, что наши предложения касаются их непосредственной жизни», — пояснил Кравчук.

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По его мнению, когда жители Донбасса увидят, как жизнь начинает меняться, прекратятся «общие разговоры о том, кто и что подписывал, кто не подписывал». Среди практических решений, которые пора принимать, Кравчук также назвал создание в Донецкой и Луганской областях свободной экономической зоны и решение вопросов безопасности.

«Я в это (достижения мира в Донбассе) верю. <...> Нам надо только уважать друг друга, уважать международные нормы и принципы жизни. И понимать Украину», — резюмировал представитель Киева.

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Леонид Кравчук

Ранее Кравчук говорил, что полного прекращения огня в регионе можно добиться четырьмя способами: через переговоры, дискуссии, компромиссы и соответствующие уступки с обеих сторон.

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С 27 июля между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками объявлено бессрочное перемирие. В тот же день стороны обвинили друг друга в срыве договоренностей.

Теги: Украина, Леонид Кравчук, Донбасс
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