Заместитель Кравчука заявил о его готовности поехать в Донбасс

Леонид Кравчук (Фото: РИА Новости)

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, первый президент Украины, и его первый заместитель Витольд Фокин готовы посетить Донбасс, чтобы провести прямые переговоры. Об этом сказал Фокин в интервью изданию «Страна.ua». Это произойдет, если будут предоставлены гарантии безопасности, отметил он.

«Председатель нашей делегации (Кравчук. — РБК) это предложение поддерживает, более того, при наличии конкретных гарантий безопасности готов поехать со мной в Донбасс», — рассказал первый замглавы украинской делегации.

Он добавил, что мнение президента Владимира Зеленского ему неизвестно, с ним он не встречался.

Фокин отметил, что поездка в Донбасс позволит «узнать, чем они [жители] дышат, какой они видят вариант бесконфликтно разойтись в этой ситуации». При этом он привел слова Кравчука, который, по его словам, сказал, что большинство жителей Донбасса не хотят быть частью Украины. На что опирается глава украинской делегации в своей оценке, Фокин не смог сказать.