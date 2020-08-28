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Пандемия коронавируса ,  
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Молдавия с 1 сентября снимет запрет на въезд для россиян

В Молдавии продлили чрезвычайное положение по коронавирусу до 15 сентября, однако Россия была внесена властями в список государств «зеленой зоны», поэтому прибывшим туда россиянам не придется находиться в самоизоляции
Международный аэропорт Кишинева
Международный аэропорт Кишинева (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

С 1 сентября граждане России и ряда других государств смогут въезжать в Молдавию, сообщает молдавское издание NewsMaker.

Правительство Молдавии 26 августа объявило о продлении чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения до 15 сентября. В сообщении говорится, что «с 1 сентября гражданам, пересекающим границу по направлению въезда и прибывающим из стран, находящихся в «зеленой зоне», с низким риском заражения, не придется находиться в самоизоляции».

По решению Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, в Молдавию разрешили въезд иностранцам, приехавшим из стран, в которых зарегистрировано менее 50 случаев заражения на 100 тыс. человек.

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Список стран «красной зоны» появился 28 августа. России в нем нет, в него вошли Украина, Румыния, США, Испания, Израиль, Армения, Франция и Казахстан. Всего в «красном списке» оказались 53 страны. Список будет обновляться молдавскими эпидемиологами каждые 14 дней.

Пресс-секретарь пограничной полиции республики Раиса Новицки подтвердила ТАСС, что для россиян Молдавия будет открыта. «Новые правила пересечения молдавской границы вступают в силу с 1 сентября. <…> Запрет на въезд в Молдавию будет снят в том числе для граждан России», — сказала она.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства Молдавии в России.

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По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии на 28 августа, в стране зарегистрировано 35 904 случая заражения коронавирусом. Излечиться от инфекции удалось 24 777 пациентам. За весь период пандемии в Молдавии скончался 981 человек с коронавирусом.

Авторы: Владислав Гордеев, Михаил Юшков
При участии: Алена Прохоренко
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