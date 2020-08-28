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Пандемия коронавируса ,  
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В Польше предложили снять запрет на авиасообщение с Россией с сентября

Фото: Jaap Arriens / Xinhua
Фото: Jaap Arriens / Xinhua

Правительство Польши составило список из 46 стран, авиасообщение с которыми остается закрытым из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Polsat News.

Согласно проекту постановления правительства республики, Россия в новом перечне не фигурирует. Ожидается, что постановление вступит в силу 2 сентября.

В списке стран, полеты в которые останутся под запретом, находятся в том числе Франция, Испания, Хорватия, США, Израиль, Бразилия, Казахстан, Индия, Чили, Аргентина, а также частично признанное государство Косово.

В постановлении отмечается, что запрет не распространяется на воздушные суда, выполняющие полеты с согласия премьер-министра, и не коснется военных полетов.

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Фото: Omar Marques / Getty Images

В начале августа совет ЕС обновил перечень стран, въезд из которых разрешен в Евросоюз во время пандемии COVID-19. Россия в перечень вновь не попала. При этом список носит рекомендательный характер, и государствам-членам не рекомендуется его расширять в одностороннем порядке.

Россия возобновила авиасообщение на взаимной основе только с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Также была открыта граница с Абхазией.

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Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в Польше зафиксировано 64,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, от заболевания скончались 2010 человек.

Теги: Польша, коронавирус, Россия, авиасообщение
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