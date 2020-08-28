В Польше предложили снять запрет на авиасообщение с Россией с сентября

Фото: Jaap Arriens / Xinhua

Правительство Польши составило список из 46 стран, авиасообщение с которыми остается закрытым из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Polsat News.

Согласно проекту постановления правительства республики, Россия в новом перечне не фигурирует. Ожидается, что постановление вступит в силу 2 сентября.

В списке стран, полеты в которые останутся под запретом, находятся в том числе Франция, Испания, Хорватия, США, Израиль, Бразилия, Казахстан, Индия, Чили, Аргентина, а также частично признанное государство Косово.

В постановлении отмечается, что запрет не распространяется на воздушные суда, выполняющие полеты с согласия премьер-министра, и не коснется военных полетов.