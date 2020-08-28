Песков исключил тотальную вакцинацию от COVID-19 сотрудников Кремля

Дмитрий Песков (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Тотальной вакцинации от коронавируса сотрудников администрации президента России не будет. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он допустил, что кто-то мог стать добровольцем и испытать на себе вакцину.

«Но, конечно, о каком-то, скажем так, тотальном и обязательном вакцинировании речи идти не может», — сказал Песков, добавив, что сам он делать прививку от COVID-19 не собирается. Он напомнил, что уже переболел коронавирусом, и отметил, что «это тот же самый эффект».

По его словам, когда закончатся испытания и начнется широкое применение вакцины, каждый россиянин будет сам решать, прививаться или нет.