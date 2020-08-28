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Песков исключил тотальную вакцинацию от COVID-19 сотрудников Кремля

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Тотальной вакцинации от коронавируса сотрудников администрации президента России не будет. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он допустил, что кто-то мог стать добровольцем и испытать на себе вакцину.

«Но, конечно, о каком-то, скажем так, тотальном и обязательном вакцинировании речи идти не может», — сказал Песков, добавив, что сам он делать прививку от COVID-19 не собирается. Он напомнил, что уже переболел коронавирусом, и отметил, что «это тот же самый эффект».

По его словам, когда закончатся испытания и начнется широкое применение вакцины, каждый россиянин будет сам решать, прививаться или нет.

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Накануне президент Владимир Путин сообщил, что у одной из двух его дочерей, принявшей участие в испытании вакцины против коронавирусной инфекции, появились антитела. От отметил «безвредность» препарата. Его дочь чувствует себя хорошо, рассказал российский лидер. По его словам, она с ним не советовалась и решила испытать препарат в качестве добровольца.

В августе Путин объявил о регистрации первой в России вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Тогда же он рассказал, что одна из его дочерей привилась.

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от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Сейчас вакцина проходит пострегистрационные испытания. В рамках испытаний ее начали поставлять в медицинские учреждения, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Еще одну вакцину изготовил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с участием президента сообщила, что центр «Вектор» собирается завершить клинические испытания своего препарата в конце сентября.

Теги: Дмитрий Песков, вакцинация
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