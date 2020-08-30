Во время столкновений на митинге в Портленде погиб человек

Один человек погиб в результате стрельбы во время стычки двух противоборствующих групп протестующих в американском городе Портленд в штате Орегон. Об этом сообщает KGW News в своем Twitter со ссылкой на полицию.

Полиция Портленда у себя в Twitter сообщила о «случаях насилия» в ходе митинга в центре города. Несколько человек были задержаны.

По данным KGW News, в Портленде проходил митинг в поддержку президента США Дональда Трампа, официально объявившего о своем выдвижении на второй срок.

Кроме того, в городе не стихают протестные акции против расизма и полицейского насилия после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук сотрудников полиции в мае в Миннеаполисе в штате Миннесота. Тогда полицейские при задержании применили удушающий прием.