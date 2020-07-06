В США причастного к задержанию Флойда полицейского отпустили под залог

Обвинения в пособничестве и подстрекательству к убийству экс-полицейскому Ту Тао, как и двум другим его коллегам, предъявили в начале июня. Тао стал последним из них, кого освободили под залог $750 тыс.

Фото: Шериф округа Хеннепин / Global Look

Бывшего офицера полиции Ту Тао, причастного к задержанию афроамериканца Джорджа Флойда, после смерти которого в США начались акции против расизма, освободили из тюрьмы под залог. Об этом сообщает издание StarTribune со ссылкой на записи из тюрьмы в округе Хеннепин (штат Минессота).

Сумма залога составила $750 тыс., а освобождение из-под стражи для Тао сопровождается определенными условиями, какими не уточняется. Сумма залога без этих условий составляла $1 млн.

Бывшему полицейскому предъявили обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству второй степени, а также в пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству с наличием преступной халатности. Ранее под залог в $750 тыс. освободили бывших полицейских Томаса Лэйна и Дж. Александра Куенга, которых непосредственно задерживали Флойда. Тао должен предстать на суде 11 сентября.

Белокожие полицейские задержали 25 мая, заподозрив в попытке расплатиться фальшивыми деньгами в магазине. Мужчину повалили на землю, а бывший офицер Дерек Шовек положил колено ему на шею. В это время Флойд повторял, что не может дышать. Лэйн и Куенг помогали удерживать афроамериканца, тогда как Тао стоял в стороне, отмечали СМИ. Шовену в июне предъявили обвинения в непредумышленном убийстве второй степени, убийстве третьей степени, а также в совершении нападения (assault) третьей степени тяжести. Только за убийство второй степени его могут приговорить к 40 годам заключения. Залог за его освобождение составил $1,25 млн. Шовен по-прежнему остается под стражей.