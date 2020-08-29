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Протесты в Белоруссии ,  
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Белорусскому оппозиционеру Статкевичу продлили арест на два месяца

Николай Статкевич
Николай Статкевич (Фото: Сергей Самохин / РИА Новости)

Жена белорусского оппозиционного политика Николая Статкевича Марина Адамович заявила, что ее мужу продлили арест на два месяца. Об этом она написала в Facebook.

«Николаю Статкевичу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца», — указала женщина.

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Николай Статкевич

Статкевича задержали 31 мая в Минске. Сначала оппозиционеру дали 15 суток административного ареста за пикет по сбору подписей. Суд посчитал, что он принял участие в несанкционированном митинге и публично выражал недовольство действующей властью. Пока политик отбывал это наказание, ему дали еще 15 суток за публикацию в Telegram-канале информации о проведении массового мероприятия до получения разрешения Мингорисполкома.

Оппозиционер должен был выйти на свободу 30 июня, однако на него завели уголовное дело по ст. 342 УК Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Статкевич проходит по делу «боевиков ЧВК», задержанных в Белоруссии в конце июля.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Всего в республике задержали 33 человека, граждан России, белорусская сторона считает их сотрудниками так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которые прибыли в Белоруссию с целью дестабилизировать ситуацию перед выборами. Следственный комитет страны заподозрил их в подготовке массовых беспорядков.

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Сам Статкевич отрицает связь с россиянами, называя обвинения «бредом сивого хитропричесанного мерина». По тому же делу проходит блогер Сергей Тихановский, которого не зарегистрировали кандидатом в президенты. Он также опроверг утверждения о своем сговоре с задержанными россиянами.

Теги: Белоруссия, арест, оппозиция
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