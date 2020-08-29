Белорусскому оппозиционеру Статкевичу продлили арест на два месяца

Николай Статкевич (Фото: Сергей Самохин / РИА Новости)

Жена белорусского оппозиционного политика Николая Статкевича Марина Адамович заявила, что ее мужу продлили арест на два месяца. Об этом она написала в Facebook.

«Николаю Статкевичу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца», — указала женщина.

Статкевича задержали 31 мая в Минске. Сначала оппозиционеру дали 15 суток административного ареста за пикет по сбору подписей. Суд посчитал, что он принял участие в несанкционированном митинге и публично выражал недовольство действующей властью. Пока политик отбывал это наказание, ему дали еще 15 суток за публикацию в Telegram-канале информации о проведении массового мероприятия до получения разрешения Мингорисполкома.

Оппозиционер должен был выйти на свободу 30 июня, однако на него завели уголовное дело по ст. 342 УК Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Статкевич проходит по делу «боевиков ЧВК», задержанных в Белоруссии в конце июля.