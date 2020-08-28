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Общество ,  
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Синоптики пообещали теплое 1 сентября без дождей в Москве и Подмосковье

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В столице и Московской области в День знаний, 1 сентября, воздух прогреется до 23–25 градусов тепла, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Об этом рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Мы ожидаем 1 сентября небольшую облачность, без существенных осадков, температура 23–25 градусов. Ветер южный, слабый, 3–8 метров в секунду», — сказал Синенков. По его словам, погодные условия будут комфортными, «чтобы провести все торжественные построения, посвященные Дню знаний, на улице».

Однако ночью на 1 сентября температура опустится до 14–16 градусов. Синоптики предполагают, что к утру 2 сентября температура воздуха повысится до 19–21 градуса. Осадков в этот день они не ожидают.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что потепление в столице наступит 31 августа. По его словам, в этот день воздух прогреется до 25 градусов. Он также ожидает, что хорошая погода сохранится и 1 сентября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что учебный год в городе начнется без традиционных торжественных линеек из-за эпидемиологической ситуации на фоне распространения коронавируса. Всего, как сообщалось, от проведения школьных линеек по той же причине отказались администрации десяти регионов России.

Теги: Погода, новости, 1 сентября, Москва, Подмосковье
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