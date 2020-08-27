Глава Гидрометцентра спрогнозировал теплую погоду на 1 сентября в Москве
Теплая погода ожидается в Москве на День знаний, 1 сентября. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, потепление в столице начнется 31 августа. Воздух прогреется до плюс 25 градусов.
«С большой долей вероятности можно прогнозировать, что температура сохраниться высокая 1 сентября», — добавил Вильфанд.
При этом до конца недели в столичном регионе сохранятся небольшие дожди и облачная погода, отметил глава Гидрометцентра.
«Не будет до конца недели такого яркого солнца, которое светило в предыдущие дни», — сказал Вильфанд.