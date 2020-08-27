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Глава Гидрометцентра спрогнозировал теплую погоду на 1 сентября в Москве

Теплая погода ожидается в Москве на День знаний, 1 сентября. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, потепление в столице начнется 31 августа. Воздух прогреется до плюс 25 градусов.

«С большой долей вероятности можно прогнозировать, что температура сохраниться высокая 1 сентября», — добавил Вильфанд.

При этом до конца недели в столичном регионе сохранятся небольшие дожди и облачная погода, отметил глава Гидрометцентра.

«Не будет до конца недели такого яркого солнца, которое светило в предыдущие дни», — сказал Вильфанд.

По его словам, в среду, 26 августа, был самый дождливый день. Ночью, 27 августа, столбики термометров будут опускаться до 9-14 градусов. Днем ожидается около плюс 20 градусов.

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Ранее Вильфанд заявил, что почти на всей территории России ожидается теплый конец лета. По словам Вильфанда, в особенности, тепло будет на Урале и в Поволжье, где температура будет превышать норму на 8 градусов.

Синоптик добавил, что до конца августа температура будет около и ниже нормы в Якутии, Магаданской области, Хабаровском крае, на Чукотке и Камчатке.

Теги: Гидрометцентр России, Роман Вильфанд, погода, 1 сентября, Москва
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