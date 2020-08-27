Глава Гидрометцентра спрогнозировал теплую погоду на 1 сентября в Москве

По его словам, в среду, 26 августа, был самый дождливый день. Ночью, 27 августа, столбики термометров будут опускаться до 9-14 градусов. Днем ожидается около плюс 20 градусов.

Ранее Вильфанд заявил, что почти на всей территории России ожидается теплый конец лета. По словам Вильфанда, в особенности, тепло будет на Урале и в Поволжье, где температура будет превышать норму на 8 градусов.

Синоптик добавил, что до конца августа температура будет около и ниже нормы в Якутии, Магаданской области, Хабаровском крае, на Чукотке и Камчатке.