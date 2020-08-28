МЧС предупредило о грозе и ветре в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве ожидается дождь, гроза и усиление ветра, сообщает Главное управление МЧС России по Москве во «ВКонтакте».

«В ближайший час и до 21:00 28 августа в г. Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра до 15 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с этим в МЧС порекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, на улице укрываться в капитальных строениях, не укрываться под деревьями, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал , что до конца текущей недели в столичном регионе сохранятся небольшие дожди и облачная погода.

Вильфанд также говорил, что в сентябре на европейской части России ожидается теплая погода с количеством осадков в пределах нормы.