Обнаруживший бессимптомных носителей врач назвал срок второй волны COVID

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Вторая волна заражения коронавирусом возможна, и есть риск, что она произойдет этой зимой. Об этом в разговоре с РБК заявил профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти.



«Никто не знает точно, но есть высокая вероятность того, что это произойдет. Особенно высока вероятность того, что это произойдет зимой», — заявил он.

В разговоре с РБК Крисанти также отметил, что решение московских властей о снятии карантина может быть поспешным, так как количество новых выявленных случаев в течение последних дней до этого решения составляло около 2 тыс. в день.



«Такие цифры велики, «тем более для одного города», — заявил он. «Учитывая, что мы в Италии взволнованы, поскольку у нас [число заболевших составляет] несколько сотен случаев в день», — сказал Крисанти в разговоре с РБК.

О возможности второй волны коронавируса в конце мая сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, вторая волна коронавируса может наложиться на осеннюю вспышку гриппа осенью.

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова считает, что вторая волна COVID-19 по силе будет существенно уступать первой. По ее словам, так часто происходит со вторыми волнами вирусов, так как у части населения вырабатывается иммунитет.