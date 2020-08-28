Мишустин утвердил правила субсидирования ввоза препарата от лейкоза

Михаил Мишустин (Фото: Global Look Press)

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления субсидии на ввоз незарегистрированного в России препарата «Онкаспар» для лечения детей с лейкозом. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Правительство утвердило правила предоставления субсидии на закупку, ввоз и доставку незарегистрированного в России противолейкозного препарата «Онкаспар», — говорится в сообщении.

Ранее власти решили импортировать 1,5 тыс. упаковок препарата, производимого во Франции и не имеющего аналогов в России. На эти цели было выделено более 273,5 млн руб.

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