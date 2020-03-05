Мишустин утвердил правила ввоза незарегистрированных в России лекарств

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 5 марта правила ввоза и выдачи лекарств, незарегистрированных в России. Об этом он сообщил на заседании правительства, передает «РИА Новости».

«Сегодня я подписал постановление правительства об утверждении правил ввоза и порядка выдачи лекарственных препаратов, которые не зарегистрированы в России, чтобы уже с апреля они начали поступать тем, кому они нужны», — сказал он.

Ранее сообщалось о вступлении в силу поправок, разрешающих ввоз в Россию незарегистрированных лекарств по решению специальной врачебной комиссии. Изменение правил связано с чередой скандалов, когда родители детей-инвалидов были задержаны за покупку необходимых препаратов за границей.

Правительство России приняло 4 марта решение о временном запрете на вывоз из страны отдельных видов медицинской продукции. Постановление должно защитить интересы российских граждан, как говорится в справке к подписанному документу. Отдельным физическим лицам вывозить медицинские средства для личного пользования по-прежнему разрешается.