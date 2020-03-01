В России разрешили ввоз незарегистрированных лекарственных средств

Фото: Susann Prautsch / dpa / Global Look Press

В России разрешили ввоз незарегистрированных лекарств, необходимость которых для пациента признана врачебной комиссией. Соответствующие поправки вступили в силу с 1 марта, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новым поправкам, ввозить препараты, свободный оборот которых в России запрещен, можно для нужд конкретных пациентов. Для этого врачебная комиссия должна установить, что использовать какое-либо иное зарегистрированное лекарство в случае этого пациента нельзя.

Президент России Владимир Путин подписал этот закон в конце декабря. Порядок ввоза и закупки медикаментов, содержащих наркотические или психотропные вещества, определило правительство. В феврале Минздрав утвердил перечень содержащих наркотические или психотропные вещества препаратов «в целях их ввоза» в Россию. В список вошли пять препаратов: «Диазепам», «Мидазолам», «Клобазам», «Лоразепам» и «Фенобарбитал».

Закон был разработан после нескольких громких случаев задержаний родителей, заказавших для детей-инвалидов подобные медикаменты за границей. Речь, в частности, идет о противосудорожном препарате «Фризиум», который подпадает под действие закона об обороте наркотических веществ. В августе 2019 года матери детей-инвалидов обратились к Путину с просьбой решить проблему с закупкой не зарегистрированных в стране обезболивающих и противосудорожных препаратов.